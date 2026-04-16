La reciente aparición de Grego Rossello en un podcast volvió a ponerlo en el centro de la escena mediática, pero esta vez por cuestiones del corazón. El influencer se animó a hablar sin filtros sobre su vínculo con China Suárez, dejando entrever una historia que pasó del entusiasmo inicial a un final inesperado.

Todo ocurrió en el ciclo La dignidad ya la perdimos, conducido por Sofi Ganuza y Belu De Luca, donde el humorista se mostró relajado y dispuesto a responder todo. En ese contexto, la charla derivó hacia su vida personal y terminó revelando una anécdota que sorprendió a todos.

El disparador fue una pregunta directa: elegir entre Wanda Nara o Eugenia Suárez, protagonistas de una de las rivalidades más comentadas. Sin titubear, Grego Rossello se inclinó por Wanda, lo que dio pie a una confesión inesperada sobre su historia con la actriz.

“Tenía muy buena onda con la China Suárez”, recordó el conductor, haciendo referencia a la visita de la actriz a su programa de streaming. En aquel momento, todo parecía fluir con naturalidad: buena química, risas y una conexión evidente frente a cámara.

Sin embargo, esa cercanía no duró demasiado. Según relató, el vínculo se enfrió de manera repentina y sin demasiadas explicaciones claras. “Me dejó de seguir”, lanzó, dejando en evidencia que el quiebre fue abrupto.

Lejos de quedarse con la duda, el influencer contó que hubo un intercambio posterior. “Me escribió y me dijo que yo era un desagradecido”, aseguró, sorprendido por la acusación. Aun así, dejó en claro su postura: “Yo no me siento un desagradecido”.

Para muchos, el conflicto podría tener relación con su acercamiento a Wanda Nara, quien también pasó por su programa. La buena onda entre ambos, sumada a cierto coqueteo al aire, alimentó rumores que no habrían caído nada bien del otro lado.

Así, lo que comenzó como una relación cordial entre Grego Rossello y la China Suárez terminó envuelto en tensión y versiones cruzadas. Una historia breve, pero lo suficientemente intensa como para seguir dando que hablar.