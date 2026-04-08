En medio de especulaciones y versiones cruzadas, Nacho Castañares decidió salir a aclarar lo sucedido con su salida de Telefe, un tema que venía generando ruido en el mundo del espectáculo. El influencer rompió el silencio y enfrentó los rumores que apuntaban a Grego Rossello como responsable de su desvinculación.

La palabra del ex participante de Gran Hermano se conoció a través de Juan Etchegoyen en su ciclo Mitre Live, donde se difundieron sus declaraciones. Allí, el joven fue contundente al desmentir una de las teorías más instaladas.

“Yo no creo que me haya echado Grego”, expresó Nacho Castañares, marcando distancia de esa versión. Lejos de alimentar el conflicto, el influencer intentó llevar tranquilidad y despejar dudas sobre una supuesta interna.

Incluso, el propio Nacho Castañares contó que decidió comunicarse directamente con Grego Rossello para entender qué había pasado. “Lo llamé para saber qué había pasado en ese momento, por cómo se dio todo”, reveló, dejando en claro que buscó respuestas de manera directa.

Más allá de no señalar culpables concretos, el ex GH sí mostró incomodidad por la forma en que se resolvió su salida. “No estoy enojado con la decisión, pero me pareció raro”, explicó, recordando que se había ausentado para hacer temporada con la idea de continuar en su proyecto.

En ese sentido, Nacho Castañares fue sincero sobre su lugar en el canal: “El único que no siguió fui yo. Puede pasar, nadie es imprescindible”. Sin embargo, esa reflexión no evitó que dejara entrever su sorpresa por la decisión.

El influencer también repasó su recorrido dentro de Telefe, destacando su participación en distintos ciclos: “Hice de todo: Survivor, Gran Hermano, El Debate, Fuera de Joda, Libertadores, Mundial Sub 20, La Voz, Got Talent y los Martín Fierro”. Una trayectoria que, según él, justificaba otra consideración.

Uno de los puntos más sensibles fue cómo se enteró de su salida. “Me molestó cómo me enteré, que fue por Twitter”, confesó. A pesar de todo, cerró con un tono conciliador: “Hoy está todo más que OK”, dejando en claro que no guarda rencor y que sigue enfocado en lo que viene.