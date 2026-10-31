Guillermo Coppola protagonizó una situación tan inesperada como divertida cuando estaba camino a una entrevista y se dio cuenta de que llegaba tarde. Sin demasiadas alternativas para resolver el inconveniente, tomó una decisión que sorprendió a todos: por primera vez en su vida, se subió a un colectivo. El episodio quedó registrado en video y rápidamente llamó la atención en las redes sociales.

El histórico representante de Diego Maradona logró detener una unidad de la línea 102 y se encontró con un chofer que no tardó en reconocerlo. Lejos de tratarlo como a cualquier pasajero, el conductor decidió hacerle un regalo y llevarlo hasta su destino sin cobrarle el boleto. Así, lo que había comenzado como una carrera contra el reloj se transformó en un encuentro muy particular.

El colectivero se llama Carlos, es fanático de Boca Juniors y justamente estaba cumpliendo años ese 30 de octubre. Al descubrir que tenía frente a él a uno de los hombres que acompañaron al Diez durante gran parte de su carrera, no dudó en ofrecerle el traslado. “Lo reconocí al toque, con su peluca y moviendo las manos. Imposible no frenar y levantarlo”, contó posteriormente en diálogo con Nelson Castro y Nicolás Singer en Telenoche.

La buena onda apareció desde el primer momento. Según relató Carlos, cuando Coppola subió a la unidad le hizo una propuesta muy especial: “Le dije: ‘Te llevo a donde vos quieras. Vos estuviste con el más grande, así que a donde vos quieras yo voy’”. Durante el recorrido, que duró aproximadamente seis minutos, ambos conversaron sobre fútbol y compartieron algunas anécdotas.

Pero la historia tuvo un giro todavía más interesante cuando llegó el momento de despedirse. Como agradecimiento por el viaje gratuito, Coppola decidió invitar al trabajador a la Bombonera para presenciar el próximo Superclásico entre Boca y River, que se disputará este domingo. El conductor, que hacía tiempo no podía asistir al estadio, se animó a pedirle entradas para compartir la experiencia con sus hijos.

“Tuve mucha vergüenza, no sé cómo me animé pero le pedí entradas para el Superclásico. Tuve un impulso y se lo dije antes de que se baje”, recordó Carlos. La respuesta del empresario alimentó su ilusión: “Voy a hacer todo lo posible”, le prometió antes de continuar con sus compromisos.

El insólito momento que vivió Guillermo Coppola

La emoción del colectivero fue mucho más allá de la posibilidad de conseguir localidades. Ese día extrañaba especialmente a su papá, también hincha de Boca y admirador de Maradona. “Hoy arranqué triste, mal, y cuando me crucé al Guille me cambió el día. Tuve el mejor regalo que podía tener”, expresó entre lágrimas. Incluso aseguró: “Este regalo me lo mandó mi viejo”.

El episodio también coincidió con una semana de mucha exposición para Guillermo Coppola, que acaba de estrenar la segunda temporada de Coppola, el representante, la serie inspirada en su vida. Durante el viaje, además, aprovechó para recomendarles la producción a los pasajeros. Así, una demora inesperada terminó convirtiéndose en una historia viral, con un colectivo, un cumpleaños, la memoria de Maradona y una invitación que podría regalarle a un hincha un Superclásico inolvidable.