Nicole Neumann recibió sus 46 años con una celebración en la que estuvieron presentes sus hijos, su hermana y sus amigas. El encuentro se realizó en Sofitel La Reserva Cardales, donde la modelo disfrutó de una noche especial rodeada de sus afectos. Sin embargo, hubo una ausencia que rápidamente llamó la atención de quienes siguieron las publicaciones: Manu Urcera no apareció en ninguna de las fotografías del festejo.

La celebración tuvo lugar durante la noche del viernes 30 de octubre, en la previa de su cumpleaños, que se conmemora este sábado 31. Entre los invitados estuvieron Indiana, Allegra, Sienna y Cruz, los cuatro hijos de la modelo, además de su hermana Gege Neumann y un grupo de amigas. De esta manera, Nicole optó por un encuentro tranquilo y familiar para darle la bienvenida a un nuevo año de vida.

Para la ocasión, Nicole Neumann eligió un conjunto relajado, pero con algunos detalles que no pasaron inadvertidos. Lució un jean con flecos a los costados, una remera azul, botas negras y una campera de cuero. Otro elemento que se destacó fue la torta de cumpleaños: blanca, con detalles dorados, el símbolo de Escorpio coronado y la inscripción "Happy Birthday".

Nicole Neumann de festejo

Las redes sociales también fueron protagonistas de la celebración. Sus hijas y Gege Neumann compartieron distintas postales del encuentro y le dedicaron mensajes afectuosos. En las imágenes se pudo ver a la modelo disfrutando de la velada, acompañada por las personas de su círculo más cercano, mientras recibía muestras de cariño por sus 46 años.

La gran pregunta apareció al observar las fotografías: ¿por qué Manu Urcera no acompañó a su esposa en una fecha tan especial? Lejos de tratarse de una señal de distanciamiento, la ausencia del piloto tuvo una explicación vinculada directamente con su profesión. El corredor tenía compromisos deportivos que le impidieron viajar hasta Cardales para compartir presencialmente el festejo.

Actualmente, Urcera se encuentra en Concordia, Entre Ríos, donde participa de una nueva competencia del Turismo Nacional, dentro de la Clase 3. Además, esta presentación tiene un significado particular para su carrera, ya que representa el comienzo de una etapa deportiva diferente después de incorporarse a Scudería JT, el equipo encabezado por Jerónimo Teti.

Nicole Neumann de festejo

De todas maneras, el piloto encontró la manera de acompañar a Nicole a la distancia y no dejó pasar la oportunidad de saludarla públicamente. A través de sus redes sociales, publicó una fotografía junto a su esposa y su hijo Cruz, y escribió un mensaje breve, pero cariñoso: "Feliz cumple gordi". También agregó un corazón y el símbolo de infinito, una demostración de afecto que rápidamente llamó la atención.

Así, Nicole Neumann celebró sus 46 años rodeada de sus hijos, su hermana y sus amigas, mientras que Manu Urcera cumplió con sus obligaciones profesionales lejos de Cardales. Aunque no pudieron compartir juntos el momento de las velitas, el saludo público del automovilista dejó en evidencia que estuvo presente de otra manera en una jornada importante para su esposa.

Nicole Neumann de festejo