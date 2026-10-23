La historia de uno de los personajes más emblemáticos del entorno del fútbol argentino volvió a la pantalla. Coppola, el representante estrenó su segunda temporada en Disney+, con nuevos episodios que retoman los momentos más turbulentos de la vida de Guillermo Coppola y su relación con Diego Armando Maradona.

La nueva entrega está compuesta por seis capítulos, cada uno con una duración aproximada de una hora. De esta manera, los espectadores pueden seguir la continuidad de una ficción que reconstruye los años de mayor exposición pública del histórico representante y su vínculo con el astro del fútbol.

Una vez más, Juan Minujín se pone en la piel de Guillermo Coppola, en una interpretación que requiere una importante transformación física. Según trascendió, el proceso de maquillaje puede demandar hasta cuatro horas diarias. Además, la producción recurrió a más de 50 locaciones para recrear los escenarios de la historia.

En esta segunda temporada, uno de los ejes centrales pasa por los enfrentamientos entre Coppola y Maradona. Después de atravesar distintas situaciones que pusieron a prueba su relación, el representante busca recuperar la confianza del futbolista mientras intenta resolver los problemas económicos que también condicionaron su vida.

La trama, además, vuelve sobre las dificultades que enfrentó el protagonista para mantener un equilibrio entre sus asuntos personales y las exigencias de trabajar junto a una figura de alcance mundial. La descripción oficial destaca su esfuerzo por "conciliar su agitada vida privada con las insólitas consecuencias de ser el mánager de Diego Armando Maradona".

Detrás del proyecto están Mariano Cohn y Gastón Duprat, creadores de la serie. La dirección está a cargo de Ariel Winograd, mientras que el guion fue escrito por Emanuel Diez. La ficción es una producción de Pampa Films y Gloriamundi Producciones, con una puesta en escena que combina hechos reconocibles de la cultura popular con elementos propios del relato televisivo.

¡Vuelve la serie de Coppola!

El elenco vuelve a reunir a varias figuras del espectáculo. Junto a Juan Minujín, participan Mónica Antonópulos, como Amalia “Yuyito” González; Macarena Achaga, en el papel de Amalia Hassan; Jorgelina Aruzzi, como Corina; María Marull, como Silvia; y Anna Favella, como Doménica. También integran el reparto Rodrigo Noya, James Thomas Snyder, Joaquín Ferreira, Agustín Sullivan, Mónica Raiola, Marina Bellati, Alan Sabbagh y Nicolás Mateo, quien interpreta a Mariano Cúneo Libarona.

Con su regreso a Disney+, Coppola, el representante apuesta nuevamente por una figura que dejó una huella particular en el mundo del espectáculo y el deporte. Los seis episodios de esta temporada ponen el foco en las contradicciones, los desafíos y las consecuencias de una vida marcada por la cercanía con Maradona, en una etapa en la que la fama y los conflictos personales avanzaban de la mano.