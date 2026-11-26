El crecimiento profesional también trajo nuevos desafíos para Duki, quien reconoció que tuvo que modificar algunos aspectos de su personalidad para aprender a manejar las situaciones de tensión. En una entrevista con el ciclo Entre Series, el cantante reveló que encontró en el entrenamiento físico una herramienta fundamental para descargar sus preocupaciones y evitar reacciones impulsivas. Incluso llegó a definir al gimnasio como una especie de espacio terapéutico.

El músico, cuyo nombre real es Mauro Ezequiel Lombardo, explicó que muchas de las dificultades que enfrenta están relacionadas con la conducción de su equipo de trabajo. En ese contexto, admitió que no siempre resulta sencillo separar sus sentimientos personales de las decisiones que debe tomar como responsable de un proyecto. “Todas las dudas, los problemas que tengo, yo sé que voy al gimnasio, descargo ahí”, contó durante la conversación.

Para graficar el cambio, Duki describió qué sucede cuando alguien de su entorno laboral comete un error que lo perjudica. Según reconoció, anteriormente podía reaccionar con mucho enojo, aunque ahora intenta evitar que esa primera sensación determine sus decisiones. “Hay mañanas que me levanto y hay una persona del laburo, de mi entorno, que por ahí se mandó una recagada o me hizo una forrada”, relató sin filtros.

“Yo no puedo responder como Mauro y decirle: ‘Wacho, sos un hijo de puta, ¿cómo me vas a hacer esto?’. Tengo que tener otras facultades”, reflexionó el referente del trap argentino. Con esa frase dejó en evidencia que asumir mayores responsabilidades también lo obligó a desarrollar otra manera de relacionarse con las personas que forman parte de su proyecto musical.

Su método para evitar los enfrentamientos en caliente consiste en dirigirse al gimnasio y someterse a entrenamientos exigentes. “Tiro peso, me mato, quedo todo cansado, estoy peleándome por sobrevivir”, explicó. Según detalló, el esfuerzo físico le permite liberar la tensión acumulada durante el día y conseguir que su cabeza deje de estar concentrada en aquello que lo hizo enojar. “Mi cuerpo se olvida de todo ese enojo, de toda esa ira”, aseguró.

Una vez finalizada la rutina, el cantante vuelve a revisar su teléfono y encara las conversaciones pendientes desde otro lugar. “Cuando vuelvo a agarrar el celular estoy tranquilo y le digo: ‘Amigo, hiciste esto, no pasa nada. ¿Sabés qué? Andá vos, seguí por tu camino, lo que corresponde’”, relató. Incluso contó que, cuando considera necesario desvincular a alguien, recurre a su madre para comunicarle la decisión: “La llamo a mi vieja: ‘Che, esta persona que se mandó esta cagada, desvinculala ahora, ni nos calentemos, pum’”.

¿Qué hace Duki para no explotar?

Durante la entrevista, su interlocutor destacó el cambio que había experimentado y le señaló que había madurado. Duki coincidió inmediatamente con esa apreciación y respondió: “Un montón”. Después profundizó sobre el lugar que ocupa actualmente la actividad física en su vida cotidiana y dejó una de las definiciones más contundentes de la charla: “Es como mi psicólogo”, expresó, al explicar cuánto lo ayuda el entrenamiento a procesar sus problemas.

Finalmente, el artista volvió sobre los beneficios que encuentra en esta práctica y aseguró que ya no vive los conflictos con la misma intensidad que antes. “Cuando termino tengo otra claridad”, sostuvo. Y completó su reflexión con una frase que resume la transformación que experimentó: “No estoy tan alerta, no estoy tan irascible”. Así, Mauro Ezequiel Lombardo mostró una faceta más personal y explicó por qué el gimnasio se convirtió en uno de sus grandes aliados para equilibrar su vida profesional y emocional.