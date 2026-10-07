Zaira Nara permitió que su mamá hablara de su presente con Jakob Von Plessen y esa autorización terminó despejando las versiones sobre un regreso. Nora Colosimo confirmó el acercamiento amoroso y compartió su mirada sobre una relación que, aun durante la separación, había conservado el vínculo familiar.

Los hijos de ambos, Malaika y Viggo, ocupan un lugar central en la explicación que dio Colosimo. La madre de la modelo destacó que el trato entre ellos se sostuvo como padres, incluso cuando dejaron de ser pareja. “Estoy muy contenta. La familia nunca se rompió porque son muy buenos padres”, expresó al celebrar esta nueva etapa.

El amor y el respeto que conservaron son, para Nora, claves de ese acercamiento. “Creo que cuando uno se separa es recién cuando conoce a la otra persona. Y ellos son dos personas muy buenas, siempre hubo mucho amor, siempre se respetaron mucho. Así que felizmente, sí”, sostuvo al explicar cómo entiende la reconciliación.

Durante los cuatro años que estuvieron separados, Zaira Nara atravesó una relación con Facundo Pieres, mientras su trato con Von Plessen siguió en buenos términos. Los dos coincidieron en reuniones y acontecimientos familiares, encuentros que alimentaron versiones sobre una reconciliación antes de que llegara la confirmación de Colosimo.

Nora Colosimo confirmó la reconciliación en LAM

La noticia tomó forma en LAM, después de que Karina Iavícoli mencionara la posibilidad de que hubieran retomado su relación. Colosimo, incorporada recientemente al panel, explicó su consulta: “Esta parte es la que a Zaira no le gusta del laburo, pero como yo soy una angelita fui a la fuente y se lo pregunté. Y ella me dijo: ‘Mirá, mamá, sí, yo te autorizo’”.

Sobre el presente cotidiano de Zaira Nara y Jakob Von Plessen, Colosimo eligió reservarse los detalles. Cuando le preguntaron si el regreso implicaba que estaban viviendo juntos nuevamente, respondió: “Es todo lo que tengo para decir y es un montón”. La confirmación del acercamiento no vino acompañada de precisiones sobre una convivencia.

Colosimo habló desde dos lugares que ahora conviven en su vida: el de madre y el de panelista. Antes de compartir la información al aire, buscó el acuerdo de su hija. Ese permiso fue el paso que convirtió los rumores sobre un posible regreso en una confirmación familiar, transmitida por la madre de la modelo ante las cámaras.