Ayelén Paleo contó que había sido amiga de Paula, la mujer que denunció a Joaquín Levinton por presunto abuso sexual. Tras la difusión de chats y audios entre ambas, la exvedette confirmó que participó de ese intercambio y habló de un vínculo de aproximadamente cuatro años que terminó atravesado por un conflicto personal.

Una de sus aclaraciones estuvo dirigida a la acusación contra el cantante. La exvedette señaló que no fue testigo de los hechos que la mujer denunció y evitó opinar sobre ellos. “Yo no voy a poner en tela de juicio, yo no estuve en ese momento”, expresó al marcar hasta dónde podía hablar desde su propia experiencia.

Sobre Joaquín Levinton, Ayelén Paleo sí aseguró haber presenciado situaciones de acoso mientras mantenía contacto con Paula. “Lo que sí sé, la cuestión del acoso, te lo firmo porque lo viví estando con esta persona”, sostuvo. Esa afirmación corresponde a su relato sobre lo que vio durante la amistad y no a los hechos por los que fue denunciado el músico.

El problema entre ambas habría empezado en mayo, cuando la mediática reclamó unas prendas que le había prestado. Según su versión, la discusión escaló y recibió mensajes amenazantes atribuidos a Paula. Entre los que se difundieron apareció uno con esta advertencia: “Yo te tiro un fósforo y te incendio, tarada. Conmigo no te metas. Te hago la peor”.

Ante la repercusión de los mensajes, Ayelén Paleo remarcó que su intención al hablar no era atacar a quien había sido su amiga. “Yo no estoy enojada con Paula, porque la conozco hace varios años y sé que la debe estar pasando mal”, señaló. También definió el propósito de su intervención: “Esto no es contra ella, sino que es para resguardarme”.

La medida que tomó, según contó, fue enviarle una carta documento para fijar un límite frente al contacto que mantenían. “Lo que quiero transmitirle a esta persona que yo me estoy protegiendo”, explicó. En otro mensaje, de acuerdo con su relato, Paula también habría advertido que podía llamar al 911 y denunciarla.

El límite que la exvedette había intentado marcar mediante una carta documento terminó expuesto en una discusión pública, después de la difusión de los mensajes. Su vínculo con Paula pasó a conocerse en medio de la repercusión de la denuncia contra Joaquín Levinton. La mediática eligió explicar por qué tomó esa medida y cuál era su intención al hacerlo.