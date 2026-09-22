Hayden Panettiere murió a causa de los efectos tóxicos del fentanilo y otras sustancias, según determinó la Oficina del Forense del Condado de Greenville, Carolina del Sur. La muerte de la actriz, de 36 años, fue clasificada como accidental.

Panettiere, conocida por sus papeles en Heroes y Nashville, fue encontrada inconsciente el 16 de agosto de 2026 en un departamento de Greenville, donde se alojaba temporalmente. Los servicios de emergencia llegaron después de una llamada al 911 y encontraron a la actriz en paro cardíaco. Los intentos de reanimación no tuvieron éxito y fue declarada muerta a las 14:32.

La autopsia no encontró signos de traumatismo que hubieran contribuido al fallecimiento. El informe toxicológico identificó fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina como las sustancias cuyos efectos tóxicos provocaron la muerte, de acuerdo con el informe forense.

Qué determinó el informe forense

La Oficina del Forense del Condado de Greenville estableció como causa de muerte los efectos tóxicos de las cinco sustancias detectadas.

Entre ellas se encuentra el fentanilo, un opioide sintético. También apareció 4-ANPP, un compuesto utilizado en la fabricación de fentanilo y otros opioides sintéticos.

El análisis identificó además alprazolam, principio activo de medicamentos como Xanax; metocarbamol, un relajante muscular; y quetiapina, un medicamento utilizado para tratar distintas afecciones psiquiátricas.

La manera de muerte fue establecida como accidental. El informe de autopsia señaló además que no se encontraron lesiones traumáticas que hubieran contribuido al fallecimiento.

La investigación policial continúa

La determinación del forense establece la causa y la manera de muerte, pero no necesariamente cierra todas las líneas de investigación policial.

La Policía de Greenville y otras autoridades continúan analizando las circunstancias que rodearon las horas previas al fallecimiento. Una de las líneas mencionadas por fuentes vinculadas al caso apunta a determinar si Panettiere pudo haber consumido una sustancia falsificada.

También se investiga el posible origen de las sustancias. Agentes de la DEA (Administración para el Control de Drogas) y autoridades del área de Los Ángeles habían interrogado a distintas personas relacionadas con el caso.

Por el momento, que la muerte haya sido clasificada como accidental no implica que se haya descartado una eventual responsabilidad penal de terceros si la investigación determina que alguien proporcionó ilegalmente una sustancia que terminó provocando el fallecimiento.

La llamada al 911 y las últimas horas

El 16 de agosto, alrededor de las 13:51, los servicios de emergencia recibieron una llamada por un supuesto paro cardíaco en una residencia de Greenville.

Los equipos médicos encontraron a Panettiere sin respuesta e iniciaron maniobras de soporte vital avanzado. Después de intentar reanimarla, la actriz fue declarada muerta a las 14:32.

En el lugar se encontraban Brian Hickerson y su hermano Zach Hickerson, quienes fueron interrogados por separado. Brian entregó además a un agente una bolsa con medicamentos pertenecientes a Panettiere, según el informe policial citado en la cobertura del caso.

La actriz era residente de California y se encontraba temporalmente en Greenville cuando murió.

El fentanilo y el contexto de las sobredosis en Estados Unidos

El caso vuelve a poner el foco sobre el impacto de los opioides sintéticos en Estados Unidos.

Según los últimos datos definitivos publicados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en 2024 hubo 47.735 muertes por sobredosis que involucraron opioides sintéticos distintos de la metadona, categoría que incluye al fentanilo. Ese número representó una caída importante respecto de las 72.776 muertes registradas en 2023.

La disminución no significa que el problema haya desaparecido. Los datos provisionales del CDC continúan monitoreando mensualmente las muertes por sobredosis y advierten que las cifras más recientes pueden modificarse debido a demoras en la notificación y a investigaciones toxicológicas pendientes.

Además, una misma muerte puede involucrar varias sustancias. Por eso, las categorías estadísticas de sobredosis por drogas no deben sumarse entre sí como si fueran grupos independientes.

Una carrera que comenzó cuando era una niña

Heroes convirtió a Panettiere en una estrella internacional. Interpretó a Claire Bennet, uno de los personajes centrales de la serie.

Más tarde protagonizó Nashville, donde interpretó a Juliette Barnes, además de participar en películas como Scream 4 y Scream VI.

Su carrera comenzó cuando todavía era una niña y se desarrolló durante décadas frente a las cámaras. En los últimos años, Panettiere había hablado públicamente sobre sus problemas de adicción, depresión posparto y las dificultades asociadas a haber crecido bajo exposición mediática.

En 2026 también había publicado sus memorias, This Is Me: A Reckoning, en las que abordó distintos episodios de su vida personal y profesional.

La pérdida de su hermano y su regreso público

Uno de los golpes personales más importantes de los últimos años fue la muerte de su hermano menor, Jansen Panettiere, quien falleció en 2023.

La actriz también había hablado de sus problemas de consumo de sustancias y de la decisión de que su hija Kaya quedara bajo la custodia de su padre, el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko.

La situación había sido abordada por Panettiere públicamente y también formó parte de sus memorias.

Su muerte ocurrió mientras su carrera volvía a tomar impulso, después de varios años en los que había reducido su exposición pública.