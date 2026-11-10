La industria del entretenimiento se prepara para uno de los movimientos más importantes de los últimos años. HBO Max y Paramount+ avanzan hacia una integración que cambiará el mapa del streaming internacional y permitirá reunir en un mismo espacio dos amplios catálogos audiovisuales. La operación quedó en manos de Skydance, la compañía que concretó la adquisición de Warner Bros. Discovery el pasado 6 de octubre.

El primer paso para los suscriptores llegará durante los primeros meses de 2027. Según los planes anunciados por la empresa, se lanzará un paquete que permitirá acceder a los contenidos de ambas plataformas mediante una propuesta conjunta. Esta alternativa funcionará como una etapa previa a la integración tecnológica definitiva, que buscará convertir los dos servicios en una única experiencia.

La estrategia apunta a reunir producciones emblemáticas de ambos universos. Por un lado, el catálogo de HBO Max incluye títulos vinculados a HBO y Warner Bros.; por el otro, Paramount+ aporta películas, series originales y contenidos de CBS. De esta manera, los usuarios podrían encontrar una oferta mucho más amplia sin tener que saltar constantemente entre distintas aplicaciones.

Uno de los interrogantes principales pasa por el impacto económico de esta decisión. La propuesta inicial contempla un valor promocional para quienes contraten los dos servicios juntos, aunque todavía no se difundieron cifras concretas ni las condiciones comerciales para cada mercado. Tampoco se confirmó cómo se trasladará la oferta a países como Argentina.

En cuanto a las cuentas actuales, los usuarios no deberán realizar ningún trámite por el momento. Las dos aplicaciones continuarán funcionando de manera independiente, con sus respectivas suscripciones, precios y accesos. Esto significa que quienes ya pagan HBO Max o Paramount+ podrán seguir utilizando sus membresías sin modificaciones inmediatas, mientras se definen los próximos pasos.

La integración completa demandará más tiempo. David Ellison, director ejecutivo de Skydance, explicó que el objetivo es avanzar con una plataforma unificada en aproximadamente un año. En una carta dirigida a los accionistas, la compañía sostuvo: "Vemos una oportunidad significativa para aumentar el alcance y la interacción, mejorar la retención y aumentar los ingresos y la rentabilidad de nuestros servicios de streaming".

Una fusión que nadie esperaba

La operación también representa un desafío para el negocio audiovisual, que busca competir con gigantes como Netflix y Disney+. La nueva estructura tendrá bajo su órbita estudios, canales de televisión y dos servicios con más de 200 millones de suscriptores combinados.

Para el público, el cambio podría significar una mayor variedad de contenidos y nuevas alternativas de contratación, aunque todavía quedan por resolver cuestiones fundamentales como el precio definitivo, el nombre de la futura aplicación y las condiciones de migración de las cuentas.