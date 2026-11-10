La misa que el Papa León XIV encabezó en el Monumento de los Españoles, en Palermo, dejó una polémica inesperada entre dos figuras conocidas. Esta vez, las protagonistas fueron Yanina Latorre y Zulemita Menem, quienes quedaron enfrentadas por un detalle que parecía menor, pero terminó generando un fuerte intercambio: la ropa que eligieron para participar de la celebración religiosa.

Todo comenzó cuando Yanina Latorre contó en su programa radial de El Observador cómo había sido la experiencia de los invitados. Según relató, la mayoría había asistido con prendas oscuras y siguiendo las indicaciones de vestimenta que, de acuerdo con su interpretación, establecían el uso de negro y mangas largas. Sin embargo, hubo dos mujeres que llamaron particularmente su atención.

“Las únicas dos personas que fueron de color, rarísimo: Zulemita Menem y la madre, Zulema Yoma”, comentó la conductora. Lejos de quedarse solamente con la descripción de los looks, también hizo una observación sobre el pasado institucional de ambas. “Digo, las dos fueron primera dama, deberían poder seguir el protocolo”, lanzó, al señalar que habían elegido tonos rosa y celeste.

Las declaraciones llegaron hasta Zulemita Menem, quien decidió no dejar pasar el comentario y utilizó su cuenta de X para responderle directamente a la conductora. En su descargo, recordó su experiencia durante la presidencia de su padre, Carlos Menem, y defendió el conocimiento que tanto ella como su madre tienen sobre las normas protocolares. “Yani, acompañé a mi padre durante sus diez años de presidencia y mi madre fue primera dama. Si hay algo que conocemos muy bien, es el protocolo”, comenzó.

La empresaria también cuestionó la interpretación que hizo Latorre sobre la obligación de vestir de negro. “El negro es una tradición para determinadas audiencias formales con el Papa dentro del Vaticano, no una obligación universal”, explicó. Además, remarcó que se trató de una celebración pública, realizada al aire libre y con una multitud de fieles, por lo que consideró que no correspondía establecer diferencias por la ubicación o la vestimenta de los asistentes.

En otro tramo de su publicación, Zulemita fue más allá y aclaró que la invitación que recibieron no establecía ningún color obligatorio. También hizo referencia a las prendas que sí debían evitarse por respeto a la ceremonia. Sobre su elección y la de Zulema Yoma, sostuvo: “Mi madre y yo vestimos de beige, como en otros encuentros con Papas anteriores. Cuando correspondió vestir de negro, y el protocolo lo exigía, lo hicimos”.

Pero la respuesta no terminó ahí. La hija del expresidente volvió a apuntar contra Yanina Latorre con una frase que dejó en evidencia su enojo por las críticas recibidas: “No confundamos desconocimiento con incumplimiento. Nosotras respetamos, antes de cuestionarlo, convendría informarte”. Para respaldar su postura, además, compartió una captura con las indicaciones de vestimenta que habían recibido los invitados, donde no figuraba la obligación de utilizar ropa negra.

Finalmente, Zulemita Menem cerró su descargo con otra reflexión dirigida a la conductora y al debate que se había generado alrededor de la misa del Papa León XIV. “Estaría bueno que el privilegio que ambas tuvimos de estar un poco más cerca del Papa sirva para agradecer, en momentos donde la crítica no tiene lugar”, expresó. Así, una observación de Yanina sobre dos elecciones de vestuario terminó convirtiéndose en un cruce público que tuvo como eje el protocolo y las indicaciones para participar de la ceremonia religiosa.