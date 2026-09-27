Un grupo de amigos plasmó en un mural de Neuquén Capital su admiración por el Indio Solari, en una iniciativa realizada de manera independiente y a pulmón en el Parque Central.

La propuesta surgió por Lautaro Gómez y Alejo Gómez, quienes comenzaron a darle forma a la idea y luego convocaron a su profesor de Artes Visuales, Javier Araya. El docente se sumó al proyecto y acompañó a los jóvenes durante todo el proceso, desde los primeros bocetos hasta la pintura.

Los protagonistas manifestaron que el mural es una forma de reconocer la importancia que tuvieron las canciones del músico en distintas etapas de sus vidas y de mantener presente una obra que forma parte de la cultura ricotera.

La obra artística demandó en total cuatro jornadas de trabajo, comenzando el 10 de septiembre y finalizando el 21, luego de varios días donde se debieron coordinar horarios y sujetarse a las condiciones climáticas para continuar con la pintura.

Para quienes quieran conocerlo, el mural se encuentra en el Parque Central frente a la pista de patinaje y junto a la bicisenda.

Sus creadores definieron que es más que una pintura y que significa una forma de dejar una huella en la ciudad y compartir con quienes transitan por el lugar la pasión por la música del histórico Indio Solari, fallecido hace tres meses.