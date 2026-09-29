El regreso de MasterChef Celebrity 2026 no tardó en tener una segunda pantalla: las redes sociales. Mientras los 24 participantes se presentaban ante Wanda Nara, gestos, nervios y chicanas alimentaron memes y comentarios. La nueva formación del jurado también dio que hablar.

Donato de Santis fue el nombre que muchos usuarios recordaron durante el estreno. En redes pidieron su regreso al jurado, donde ahora Maru Botana acompaña a Damián Betular y Germán Martitegui. La nostalgia por el chef convivió con la curiosidad por el nuevo trío y con los primeros comentarios sobre los famosos que llegaron a la cocina.

Los momentos de MasterChef Celebrity que dieron pie a memes

Entre las escenas comentadas apareció el saludo de Julieta Poggio a Wanda Nara. “Hola, Wanda, me muero”, dijo la participante, en referencia a la parodia que la conductora había hecho tiempo atrás de un comentario vinculado a la China Suárez. El guiño remitía a una historia mediática ajena al programa y dio otro motivo para comentar la aparición de Poggio.

El humor visual corrió por cuenta de Campi, que apareció con un peluquín y más tarde lo reemplazó por una gorra. Hernán Coronel aportó otra clase de chicana al decir que había “gente rara dando vueltas” entre sus compañeros. Su frase no señaló a nadie en particular y sumó una incógnita a la presentación del elenco.

Los nervios de Marta Fort también tuvieron espacio entre las reacciones. “Estoy que me meo encima. A mí me encanta esta experiencia sin saber. Sé cosas básicas. Mi menú es pollo, arroz y puré”, reconoció cuando Wanda le preguntó por su vínculo con la cocina. Lizy Tagliani respondió a sus propias dudas de otro modo y se comparó con una antigua participante: “Si Vicky Xipolitakis pudo, yo voy a poder”.

En las presentaciones de MasterChef Celebrity, Alejandro Lerner se definió “sobreestimulado y ansioso”, mientras Nazareno Casero admitió que el tamaño del estudio también le generaba nervios. Luck Ra regresó después de su participación anterior, cuando había cocinado una milanesa en homenaje a las madres, y esta vez adelantó que intentaría contener las lágrimas. Algunos respondieron con humor y otros mostraron abiertamente el peso de entrar al estudio.

El jurado también aportó material. Martitegui celebró ver “tantas estrellas juntas”, pero les recordó a los participantes: “Acá van a tener que cocinar”. La advertencia puso el desafío gastronómico en primer plano después de tantas ocurrencias. Entre las bromas a los debutantes y los pedidos por Donato, MasterChef Celebrity convirtió su primera noche en una conversación que siguió fuera de la cocina.