En la previa de MasterChef Celebrity, Hernán Coronel observó que varios compañeros están lejos de sentirse cómodos. El líder de Mala Fama describió el clima frente a los chefs con una frase contundente: "Están estresados y hasta intimidados con el jurado y el formato, que es muy a cara de perro".

El cantante, en cambio, se ubicó fuera de ese grupo. "Estoy sin esa presión, están todos sufriendo, re contra re cag… con el jurado a ver si les salió mal el platito", afirmó en Intrusos. Para Hernán, la inquietud aparece especialmente cuando cada participante debe presentar su preparación y afrontar la evaluación.

Las reglas de grabación que describió Hernán Coronel

Más allá de lo que sucede en la cocina, también habló del tiempo que demanda el programa. "Los primeros días de grabación fueron muy tediosos porque son muchas horas", recordó. A esa espera sumó una exigencia del rodaje: "Vos estás ahí y si te movés te hacen callar porque están filmando".

En sus comparaciones con los demás participantes, Hernán Coronel reservó un lugar para Elizabeth Vernaci. Al hablar de los motivos para sumarse a MasterChef Celebrity, lanzó: "Ella no está donada, como yo, de que sí o sí queremos estar ahí por la fama o por la plata". Esa frase dejó planteada la distancia que el músico cree que ambos tienen frente a la exposición del programa.

Esa complicidad se nota, según contó, cuando se interrumpe la filmación. "A nadie le gusta, pero La Negra y yo cortamos y nos vamos afuera a tomar un trago, nosotros no estamos asustados". Sobre las demoras que molestan a Vernaci, agregó: "Sí, pero es como se merece, que no la hagan esperar tanto, es demandante".

La postura de Hernán Coronel frente al jurado de MasterChef

Hernán Coronel aclaró que no cuestiona la tarea de los chefs, aunque pretende que conozcan su forma de cocinar. "El jurado está bien porque están haciendo lo que tienen que tienen que hacer y yo los estoy poniendo un poco en contexto y por lo menos los miro a los ojos y les digo que yo cocino los guisos de mi vieja, que no vine acá a hacer sushi”, explicó el cantante de Mala Fama.

La charla también pasó por personas vinculadas al programa. Sobre L-Gante, ausente de esta edición, comentó: "Hace poco él estuvo en mi casa grabando un videoclip". Y ante la pregunta por Wanda Nara, jugó con una canción modificada para mencionarla antes de responder sobre su relación con la conductora: "Hablo más o menos con ella".

Las palabras de Hernán Coronel dejan expuesta otra dificultad del certamen: administrar las largas horas de rodaje y la presión antes de mostrar un plato al jurado. En ese escenario, el músico se presentó como alguien dispuesto a mantener su cocina de siempre y a no sumarse al nerviosismo que atribuye a sus compañeros.