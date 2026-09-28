A horas del estreno de MasterChef Celebrity Argentina 2026, la expectativa está puesta en cómo se desempeñarán los 24 famosos frente a las hornallas. La música, la actuación, el humor, el periodismo, el deporte y las redes estarán representados en un elenco que deberá mostrar una faceta distinta ante el jurado.

L-Gante había sido anunciado entre los participantes, pero finalmente quedó afuera del programa. Su lugar lo tomó Mike Amigorena, el último confirmado de la lista. Con esa modificación resuelta, MasterChef Celebrity se estrenará hoy, lunes 28 de septiembre, a las 22:15 por Telefe, con Wanda Nara nuevamente al frente de la conducción.

La música tendrá a Luck Ra, Alejandro Lerner y Hernán Coronel, líder de Mala Fama. Desde la actuación llegarán Mike Amigorena, Diego Ramos, Nazareno Casero y Julieta Nair Calvo. Son trayectorias muy diferentes que coincidirán en las mismas pruebas: cada uno tendrá que administrar su tiempo, preparar un plato y defenderlo frente al jurado.

El humor estará representado por Campi, Pachu Peña, Sebastián Presta, Grego Rossello y Lizy Tagliani. Edith Hermida y Elizabeth Vernaci se sumarán desde sus recorridos en la radio y la televisión. Los siete tendrán que cumplir las consignas de la competencia y esperar la devolución del jurado sobre cada preparación.

Del periodismo y la conducción llegan Josefina “China” Ansa, Karina Mazzocco, Paula Trápani y Luciana Geuna. También estarán Morena Beltrán y Pablo Giralt, ligados a la cobertura deportiva. Acostumbrados a trabajar con la palabra, esta vez deberán concentrarse en sus platos mientras corre el tiempo de cada desafío.

Entre los nombres restantes aparecen Julieta Poggio, Marta Fort, Rocío Robles y Pablo Migliore. El exarquero cambiará la cancha por la cocina, mientras sus compañeras aportarán perfiles vinculados con el espectáculo y las redes. Con ellos queda completa la lista de 24 famosos que intentarán avanzar en una competencia ajena a sus actividades habituales.

El jurado de MasterChef Celebrity también tendrá un cambio: Maru Botana ocupará el lugar de Donato de Santis junto a Damián Betular y Germán Martitegui. Será su primera edición como integrante fija del trío. Con los participantes confirmados, desde esta noche comenzará a verse quiénes logran convertir la expectativa que despiertan sus nombres en buenos platos.