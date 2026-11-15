Hernán de Mala Fama confesó en PH cómo conoció a su pareja: “Era la novia de…”

Un recital en San Bernardo fue una de las escenas que Hernán de Mala Fama recordó en PH Podemos Hablar al contar cómo conoció a Berenice Lucrecia. El cantante sorprendió a los invitados cuando explicó quién la había llevado a los shows de la banda, en una época en la que ella todavía estaba de novia.

Berenice es su pareja y la mamá de su hija menor. Para contar cómo empezaron a cruzarse, el músico se remontó a las primeras veces que ella fue a ver al grupo. “La pareja que tengo ahora, ella tenía un novio que era fanático de Mala Fama y la empezó a ver a Mala Fama”, contó.

Andy Kusnetzoff reaccionó apenas escuchó que el novio era seguidor de la banda. “¡Nooo!”, exclamó el conductor. Los invitados se rieron y quedaron pendientes de cómo seguía la historia, que hasta ese momento tenía a Berenice entre el público de los recitales.

Hernán de Mala Fama siguió con el recuerdo de la costa y contó que la había visto en sus shows, también acompañada por su entonces novio. “La llevó a ver a Mala Fama y ella se empezó a iluminar conmigo. Me acuerdo que una vez teníamos que cantar en la costa, en San Bernardo y aparece ella. Tengo recuerdos de que ha venido con su expareja”, relató.

Uno de esos cruces fue un saludo en la Trafic. Berenice seguía en pareja y, según el cantante, fue tiempo después cuando ella le contó lo que su novio había empezado a sospechar. “Ha venido a saludarme a la Trafic… ella seguía con él y después me contó, con el tiempo, que el novio algo sospechaba. Le dijo: ‘Para mí que vos te estás enamorando de este tipo’”, agregó.

Después se produjo la separación de Berenice y el joven con el que había ido a ver a la banda. Cuando el relato llegó a ese punto, Kusnetzoff sugirió que ahí había empezado el acercamiento entre ella y el cantante. “Ahí entraste vos”, le dijo.

Hernán de Mala Fama le respondió contando quién acompañó a Berenice en las visitas siguientes. “No, yo no entré a ningún lado. Ella empezó a venir con su mamá”, aclaró. Fue durante esa etapa posterior a la separación cuando los dos siguieron viéndose y, con el tiempo, se afianzó la relación que mantienen hoy.