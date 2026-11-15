Rocío Robles incomodó a Daniela Celis en PH al preguntar por la denuncia de abuso sexual contra Thiago

La pregunta que tensó el cara a cara de PH Podemos Hablar fue qué lugar podría tener una futura pareja en la vida de las hijas de Daniela Celis. Rocío Robles la hizo después de aludir a la denuncia por abuso sexual que involucra a Thiago Medina, expareja de la influencer y padre de las gemelas. Celis ya había pedido dejar ese tema fuera de la conversación.

En el segmento del ciclo de Telefe, Rocío Robles empezó por anticipar que su planteo podía incomodar. Se refirió a Thiago Medina como el papá de las nenas y le dijo a la influencer que podía decidir cuánto quería contar. Después le preguntó hasta dónde dejaría que alguien nuevo se involucrara en la vida de las chicas y qué confianza le daría.

“No quisiera que te sientas incómoda, pero sabemos que una denuncia trascendió o no trascendió con el papá de tus nenas, sin entrar ahí, bah, como vos quieras, porque es tu vida, uno a veces piensa que conoce al otro y no lo conoce y viceversa. Vos que hoy estás buscando pareja, ¿cómo te imaginas con dos nenas chiquitas que puede ser el día de mañana tu pareja con ellas? ¿Hasta dónde te imaginás compartiendo? ¿Hasta dónde le permitirías llegar a una futura pareja? ¿Qué nivel de confianza le permitirías con tus nenas?”, le preguntó la modelo.

Cómo respondió Daniela Celis en el cara a cara

Daniela Celis centró su respuesta en la regla que se puso al empezar a salir con alguien. “Mis nenas son lo más sagrado que yo tengo en mi vida. De hecho, este año que yo estuve sola, nunca conocieron a nadie y es algo que yo tengo pactado conmigo misma hasta que yo sienta que es seguro el amor de mi vida o el hombre que me va a acompañar, no van a conocer a mis hijas. Entiendo muy bien cuál es el límite de las niñas y de mi vida, pero separo mi vida. Yo separo mi vida sola y mi vida con mi familia”, contestó.

Rocío Robles siguió con una pregunta sobre cómo encontraba tiempo para tener citas mientras criaba a las gemelas. La influencer contó que solía ponerse última cuando repasaba sus prioridades, después de sus hijas y el trabajo, y que había empezado a reservarse algunos momentos para ella.

“He tenido muchas citas. Creo que lo dijiste vos o no sé quién fue que lo dijo, el que come callado, come mejor, algo así. Yo soy muy partidaria de que si la mamá está bien, va a poder estar bien para sus hijos también. Aprendí a elegirme, aprendí también a priorizarme. Siempre yo digo que tengo a mis hijas, el trabajo y estoy yo a lo último. Y entonces me estoy ocupando un momento en un lugar donde digo: ‘Necesito charlar con alguien, reírme un rato, el que me entienda, el que me dé un consejo’”, explicó.

Al contar con quiénes se organiza para cuidar a las chicas, nombró a su mamá, a las dos niñeras y a Thiago Medina. “No la encontré a esa persona aún, pero no me rindo y estoy todo el tiempo apostando al amor, sabiendo de que algún día va a aparecer o o no, no lo sé, puede pasar de todo, pero disfruto de cada momento y en casa tengo un gran equipo. Yo tengo dos niñeras. La tengo a mi mamá también que está un poco conmigo, un poco en su casa y el padre es muy presente. Thiago va a ver a las nenas todos los días”, agregó.

El límite que marcó Daniela Celis en el momento más tenso del cara a cara tuvo que ver con cuándo presentarles a alguien a sus hijas. Contó que se permite salir y conocer gente. Para que una pareja entre en la vida de las nenas, dijo, primero necesita sentir que está en una relación que le da seguridad.