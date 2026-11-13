La tranquilidad de las grabaciones de PH, Podemos Hablar volvió a quedar en duda después de un episodio que tuvo como protagonista a Hernán Coronel, el cantante de Mala Fama. Lo que parecía una participación más en el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff terminó convirtiéndose en un momento de tensión por una situación vinculada con su vida sentimental.

La información salió a la luz en Intrusos, donde Rodrigo Lussich presentó los detalles del conflicto ocurrido durante la grabación. Según explicaron en el programa de América TV, todo comenzó cuando el músico hizo referencia a un antiguo vínculo amoroso y habló de esa relación como un amor muy importante en su historia personal.

El comentario no habría caído nada bien en Berenice Lucrecia, actual pareja de Hernán, quien también es madre de una de sus hijas. La mujer se encontraba detrás de cámaras siguiendo la grabación y, al escuchar las declaraciones del artista, habría reaccionado con evidente enojo. La situación escaló hasta generar un fuerte entredicho entre ambos.

Fue Natalie Weber quien aportó información sobre lo sucedido y explicó que Berenice intentó intervenir en medio de la grabación. Sin embargo, el representante del cantante habría impedido que se acercara para interrumpir el desarrollo del programa. La tensión quedó instalada y los integrantes de la producción no habrían pasado por alto lo que estaba ocurriendo.

De acuerdo con el relato de la panelista, el momento más delicado llegó durante una pausa. "En un momento hubo un corte (de la grabación) y ahí tuvieron un entredicho Berenice Lucrecia y Hernán", contó. Ante la consulta de Lussich sobre si los demás participantes habían presenciado la situación, Weber confirmó que sí, aunque aclaró que la mujer no llegó a intervenir frente a las cámaras.

Por su parte, Daniel Ambrosino también aportó detalles y coincidió en que la pareja del músico había intentado interferir. Además, señaló que el programa todavía estaba atravesando el proceso de edición, por lo que no estaba claro cuánto de lo ocurrido terminaría apareciendo en la emisión que Telefe tenía prevista para el sábado.

En ese contexto, Marcela Baños contó que intentó comunicarse con Hernán, aunque no consiguió hablar directamente con él porque estaba ocupado con las grabaciones de MasterChef Celebrity. También logró consultar a Gastón, el representante mencionado durante el programa, quien buscó bajarle el tono al episodio: "No, no pasó nada, está todo bien [...] después te cuento".

Mientras tanto, queda por conocer qué mostrará finalmente la edición de PH, Podemos Hablar. El episodio sumó un nuevo capítulo a la lista de momentos incómodos del ciclo y volvió a poner a Hernán Coronel y su pareja en el centro de la conversación.