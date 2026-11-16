Cuando Hernán de Mala Fama tenía siete años, la represión de la última dictadura militar argentina ya había alcanzado al gremio de su padre y había cambiado la rutina en su casa. En PH Podemos Hablar, el cantante contó que su papá pasaba las noches en el techo por temor a que los militares fueran a llevárselo. Recién de grande entendió por qué su padre había tomado esa precaución.

El temor estaba ligado a su actividad sindical. Según contó el músico, la dictadura había hecho desaparecer al presidente del gremio del que su padre formaba parte. Después de lo que le había ocurrido al dirigente, el hombre temía que la persecución también llegara a su casa.

En el programa, el cantante recordó cómo veía esa escena cuando era chico. Lo que le llamaba la atención era que su papá elegía el mismo lugar para acostarse noche tras noche, una costumbre que entonces le resultaba difícil de entender. “Tenía 7 añitos y era rarísimo porque llegaba la noche y mi papá se iba a dormir al techo”, contó.

Con los años, Hernán de Mala Fama relacionó lo que veía en su casa con lo que había pasado en el sindicato. “Mi papá era sindicalista. Se iba a dormir al techo por si venían los militares a sacarlo. De grande entendí lo que significaba. ¡Qué horrible!”, recordó.

Arriba, su padre dormía en una carpa. Al traer esa imagen a la charla, el cantante se preguntó qué podía pasarle por la cabeza mientras se acostaba ahí. Imaginó el temor que podía causarle la posibilidad de que los militares entraran en la casa y pusieran en peligro a quienes estaban adentro.

También pensó en lo que podía pasarles a sus seres queridos si mataban a su papá, que era el sostén de la familia. “Me imagino él, lo que es estar ahí durmiendo en esa carpa, si entran y matan a mi familia o si me matan a mí, mi familia se queda sin el sostén”, expresó.

Al ponerse en el lugar de su padre, Hernán de Mala Fama habló del peso de acostarse cada noche con la posibilidad de que lo que ya había pasado en el gremio llegara también a su casa. Ese era el miedo que, años después, pudo reconocer en el recuerdo de su papá.