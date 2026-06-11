La función de prensa de Charlie y la Fábrica de Chocolates terminó con un episodio inesperado en plena platea del Teatro Gran Rex. Hernán Piquín quedó en el centro de un escándalo después de que en mientras intentaba seguir la obra.

El hecho habría ocurrido durante la presentación del espectáculo protagonizado por Agustín “Rada” Aristarán y Mery del Cerro, en una noche a la que asistieron varias figuras del ambiente artístico. Según contaron en el ciclo de América TV, el conflicto se desató porque dos jóvenes no dejaban de hablar durante la función.

Antes de confirmar el nombre de Hernán Piquín, Pepe Ochoa planteó el caso como un enigmático y aseguró que había famosos que podían respaldar lo ocurrido. “Tengo al Testigo 1 que estaba al lado de la víctima y al Testigo 2 que estaba tres filas más atrás”, lanzó al aire, para luego revelar: “El Testigo 2 es Héctor Maugeri”.

La presencia de testigos le sumó más tensión al relato. Mientras las “angelitas” intentaban descubrir quién había estado cerca del episodio, se señaló que Laura Fidalgo también se encontraba en el lugar. En ese momento, Denise Dumas ironizó sobre su rol y dijo: “Es Testigo y también salpicadita”.

El dato más fuerte llegó cuando Ochoa contó qué habría pasado con Hernán Piquín dentro de la sala. “Recibió un escupitajo porque las agresoras no se callaban, se dio vuelta y les dijo ‘Por favor, cálmense, no puedo prestar la atención a Mary del Cerro que está cantando hace media hora’. Él se paró y pidió a la seguridad que vengan a arreglar la situación”, explicó.

La versión que expusieron en apunta a que el bailarín primero intentó frenar la situación con un pedido directo, pero el cruce escaló de inmediato. “Estaban hablando las agresoras, dos chicas de 22 años. Hablaban, hablaban, hablaban. Él se dio vuelta y les dijo ‘Chicas, cállense’. Las chicas dijeron ‘No nos vamos a callar nada”, y ahí nomás, el escupitajo”, detalló Ochoa.

Así, Hernán Piquín quedó involucrado en una situación insólita para una función de prensa, donde el foco terminó corriéndose de la obra al conflicto en la platea. Con Héctor Maugeri y Laura Fidalgo señalados como testigos, el episodio abrió una fuerte polémica por el comportamiento del público y por la agresión que habría sufrido el artista.