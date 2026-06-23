El nombre de Piñón Fijo volvió a generar furor en las redes sociales después de que su hija, Ana Sol Gómez, conocida popularmente como Solcito, compartiera un recuerdo muy especial por el Día del Padre. El histórico payaso infantil, cuyo verdadero nombre es Fabián Alberto Gómez, mantuvo durante décadas el misterio sobre su apariencia real detrás del maquillaje, algo que despertó curiosidad en distintas generaciones.

A través de Instagram, Solcito publicó un antiguo video familiar junto a su hermano Jeremías Fijo, donde ambos aparecen sentados en una plaza durante su infancia. La grabación, que tendría origen en los años noventa, muestra cómo un hombre se acerca para cambiarles el ánimo y luego comienza a transformarse en el famoso personaje infantil que conquistó la televisión argentina.

“Estábamos aburridos… ¿Y ahora, quién podrá salvarnos? ¿Este señor quién es? Al parecer tenía una solución para nosotros…”, escribió Solcito para acompañar el clip que rápidamente se viralizó entre los seguidores de Piñón Fijo. El detalle que más llamó la atención fue que, antes de colocarse el clásico maquillaje, se pudo ver parte del verdadero rostro del artista.

Sin embargo, el momento más impactante llegó sobre el cierre del reel. Allí, la hija del conductor sumó una fotografía retro donde aparece junto a su padre y su hermano, dejando al descubierto la cara completa de Fabián Gómez sin caracterización. Para muchos usuarios fue la primera vez viendo al creador de “Chu chu ua” lejos del personaje.

Junto al video, Solcito también compartió un mensaje cargado de emoción dedicado a su padre. “Este video nació de un sueño: mi papá soñaba con que apareciéramos en Cablin. Nunca se concretó, pero quedaron semillas”, expresó. Luego agregó: “Papi, gracias por los recuerdos, por los aciertos y los errores, por los procesos y las transformaciones”.

La publicación también recibió el comentario de Jeremías Fijo, quien confesó lo movilizante que fue reencontrarse con esas imágenes familiares. “No tenía pensado terminar el día tan emocionado. Feliz día a mis dos padres que me dieron la vida: ¡Fabián y Piñón! Los amo”, escribió, dejando en claro el profundo vínculo que mantiene con el artista.

La cara de Piñón Fijo cuando no es Piñón Fijo

Como era de esperarse, el video generó una catarata de reacciones entre quienes crecieron viendo los programas del payaso. “Creo que muchos no estábamos preparados para ver la cara de Piñón”, comentó una usuaria. Otros mensajes destacaron el impacto nostálgico del momento y agradecieron haber mantenido durante tantos años la magia alrededor del personaje.

Tanto Solcito como Jeremías acompañaron durante años a Piñón Fijo en distintos espectáculos teatrales y programas infantiles. Aunque hoy cada uno desarrolla sus propios proyectos ligados a la animación y el entretenimiento, el legado familiar continúa despertando cariño entre quienes crecieron junto al universo creado por el icónico artista cordobés.