Duro momento para Piñón Fijo: no lo reconocen como padre

Piñón Fijo jamás hubiera imaginado que la publicación de la foto de su nieta en un particular posteo, iba a generar un efecto de bola de nieve familiar y mediático que parece no terminar jamás.

Tal es así, que se dio a conocer una información de último momento que asegura que al payaso más famoso por estos días, sus hijos Sol y Jeremías, “no lo reconocen como padre”.

Así lo confirmó Juan Etchegoten, en Mitre Live, y dio detalles de cómo estaría la relación entre Fabián Gómez y sus hijos, luego de que estallara el escándalo familiar, mediático, y en cualquier momento, si todo sigue este rumbo, judicial.

“Me cuentan que si bien Piñon pidió disculpas públicas a sus familiares, ellos no estarían pensando en perdonarlo”, sostuvo el periodista. “Sentirían que todo tiene un límite y que ya no lo sienten su padre y hasta ni siquiera lo llamarían así”, agregó.

"Los hijos de Piñón están aconsejándose porque quieren ir a fondo, me cuentan, y él está anímicamente muy mal por no poder ver a sus nietos, todo parecería que podría terminar en la Justicia", reveló Juan en su programa.