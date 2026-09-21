Tini Stoessel continúa recorriendo distintos puntos de Latinoamérica con Futttura, su ambicioso espectáculo musical. Luego de sus presentaciones en El Salvador y Panamá, la artista llegó este fin de semana a Colombia y Ecuador, donde volvió a encontrarse con sus fanáticos y también recibió el acompañamiento de personas muy especiales.

Entre quienes suelen estar cerca de Tini Stoessel aparece Rodrigo De Paul, quien aprovecha sus momentos libres para viajar junto a sus hijos y acompañar a su pareja en sus shows. El futbolista, actualmente en Inter Miami, intenta compartir con los chicos estas experiencias siempre que sus compromisos profesionales se lo permiten.

La relación entre la cantante y los hijos de Rodrigo De Paul quedó expuesta en distintas oportunidades. Uno de los vínculos más cercanos parece ser el que Tini construyó con Francesca, la hija mayor del futbolista, con quien incluso comparte algunos momentos vinculados a las coreografías de Futttura.

En las últimas horas comenzó a circular un video registrado durante uno de los ensayos del espectáculo. Allí aparece Francesca, de apenas siete años, bailando junto a Tini Stoessel y siguiendo con mucha precisión los movimientos de una de las coreografías que forman parte del show.

La pequeña es una gran admiradora de la cantante y, después de acompañarla en diferentes presentaciones y prácticas, logró aprenderse varios de sus pasos. En las imágenes se la puede ver completamente concentrada y siguiendo la coreografía con una soltura que llamó la atención de quienes compartieron el momento.

La hija de de Paul junto a Tini

El vínculo entre Francesca, Bautista y las parejas de sus padres también es observado con atención por quienes siguen la vida de Rodrigo De Paul y Camila Homs. Los chicos se muestran cómodos tanto junto a Tini Stoessel como con José Sosa, actual pareja de su mamá.

Más allá de las imágenes que suelen aparecer en redes sociales, tanto Rodrigo De Paul como Camila Homs habrían buscado preservar el bienestar de sus hijos y acompañar sus vínculos afectivos. En ese contexto, los chicos pudieron construir una relación cercana con las nuevas parejas de sus padres.