Cada nombre que se suma al casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul empieza a contar algo más que la organización de una fiesta. Los primeros detalles sobre los invitados dejaron entrever cómo quedaron algunos vínculos de la pareja después de meses de versiones, diferencias y rumores que involucraron a personas de su entorno.

La información fue revelada por Pilar Smith en LAM y reúne tanto a figuras del espectáculo como del fútbol. Sin embargo, antes de que se conozcan todas las confirmaciones, una de las novedades pasa por alguien que no participaría: Lizardo Ponce. Su ausencia tendría un motivo relacionado con una controversia que alcanzó directamente a los novios.

Según contó la periodista, una amiga de la cantante señaló al influencer como “el responsable de instalar esto de que Rodrigo le fue infiel con Emilia”. Esa sería, de acuerdo con la versión transmitida por Smith, la explicación de su exclusión. El señalamiento se refiere a la difusión del rumor y no constituye una confirmación de la supuesta infidelidad.

La situación de Emilia Mernes sería diferente. Aunque su nombre estuvo involucrado en aquella polémica, habría recibido una invitación para acompañar a Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. “Está todo arreglado”, aseguró Pilar sobre el vínculo entre las artistas. También mencionó que Emilia sigue a ambos en las redes sociales, un gesto que interpretó como indicio de ese acercamiento.

Entre las figuras convocadas también aparecen Lionel Messi, Shakira y Lali Espósito, según la información difundida en el programa. Sus nombres anticipan una celebración que reuniría a referentes de la música y del deporte. Por ahora, se trata de invitados: la nómina que trascendió no implica que todos hayan confirmado que estarán presentes junto a la pareja.

En el plano familiar, Smith afirmó que Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera también recibieron sus invitaciones, aunque todavía no habrían confirmado su asistencia. Los padres de Tini Stoessel quedaron así entre las presencias pendientes para la boda con Rodrigo De Paul. La panelista vinculó ese interrogante con las versiones sobre el conflicto económico que atraviesa el entorno de la cantante.

Ángel de Brito definió el festejo como “la boda del año”, pero parte de la expectativa ya se juega lejos de los preparativos. Si se concreta la presencia de Mernes, la celebración podría ofrecer una imagen del acercamiento del que habló Smith. La respuesta de los padres de la novia, en tanto, sigue siendo uno de los datos familiares que faltan conocer.