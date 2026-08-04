El nombre de Facundo Moyano volvió a ocupar el centro de la escena luego del confuso episodio ocurrido en el barrio porteño de Belgrano junto a Candela Arizaga. Mientras la investigación avanza para esclarecer lo sucedido durante la madrugada, también resurgieron las imágenes que meses atrás habían alimentado las versiones de un romance entre el exdiputado y la influencer.

La primera señal pública de ese vínculo apareció en febrero de este año, cuando Facundo Moyano y Candela Arizaga fueron fotografiados compartiendo una cena en un exclusivo restaurante de Puerto Madero. Las imágenes, difundidas por el programa Puro Show, los mostraban sentados uno al lado del otro en una actitud que rápidamente despertó especulaciones sobre una relación sentimental.

Quien aportó más detalles fue la periodista "Pochi", creadora de la cuenta Gossipeame, que aseguró haber recibido información sobre cómo había transcurrido la velada. "Un detalle es que ellos cenan muy acaramelados y a los besos. Cuando se tuvieron que ir, sale primero él. Ella espera un rato y sale después. Se cuidaron", relató, reforzando las versiones de que intentaban mantener el romance lejos de las cámaras.

Así nació la relación que derivó en denuncia

La historia llamó todavía más la atención porque pocos meses antes Facundo Moyano había sido vinculado sentimentalmente con Solana Sánchez. Ambos habían viajado juntos a Nueva York para recibir el Año Nuevo y una historia publicada por la joven en Instagram dejó al descubierto la presencia del dirigente sindical mientras caminaban bajo la nieve. Tras la viralización del video, la mujer optó por restringir el acceso a su perfil en redes sociales.

Por su parte, Candela Arizaga ya era una figura conocida en el mundo del espectáculo por su breve relación con L-Gante, cuyo nombre real es Elián Ángel Valenzuela. Ese noviazgo terminó en medio de rumores de infidelidad y de un fuerte conflicto mediático que también involucró a Wanda Nara, luego de que la influencer asegurara que había recibido presuntas amenazas para alejarse del cantante.

La influencer, de 23 años, reúne más de 300 mil seguidores en Instagram, donde comparte producciones fotográficas, viajes y contenido relacionado con la moda. Sin embargo, su exposición mediática creció considerablemente tras conocerse su relación con el referente de la cumbia 420 y, ahora, por el episodio protagonizado junto a Facundo Moyano.

Así nació la relación que derivó en denuncia

El hecho que volvió a poner a ambos en las noticias ocurrió durante la madrugada de este martes. De acuerdo con la información policial, Candela Arizaga salió corriendo sin ropa de un edificio ubicado sobre la avenida del Libertador y Facundo Moyano fue detrás de ella. Ambos fueron interceptados por efectivos policiales, mientras que la joven fue trasladada al Hospital Pirovano para recibir atención médica y permanecer en observación.

Según el parte oficial, tanto Facundo Moyano como Candela Arizaga presentaban indicios de encontrarse bajo los efectos de estupefacientes, una circunstancia que forma parte de la investigación en curso. Mientras la Justicia intenta reconstruir lo sucedido, las imágenes de aquella cena en Puerto Madero volvieron a cobrar protagonismo como el primer indicio público de una relación que hoy quedó envuelta en una fuerte polémica.