La detención de Facundo Moyano durante la madrugada de este martes en el barrio porteño de Belgrano puso el foco no solo en el exdiputado, sino también en Candela Arizaga, la joven influencer que lo denunció por presunta violencia de género. El episodio ocurrió luego de que la mujer saliera corriendo desnuda a la avenida del Libertador para pedir ayuda, lo que derivó en un importante operativo policial y una investigación judicial.

Con apenas 23 años, Candela Arizaga construyó una importante presencia en redes sociales como modelo, influencer y creadora de contenido. En su cuenta de Instagram reúne más de 300 mil seguidores, donde comparte imágenes de viajes, campañas con distintas marcas, producciones fotográficas y publicaciones vinculadas a la moda y el lifestyle.

La joven ya había ganado notoriedad dentro del mundo del espectáculo a fines de 2024, cuando protagonizó un breve romance con L-Gante. La relación con el referente de la cumbia 420 tuvo una amplia exposición mediática, ya que ambos compartían fotos y videos juntos que rápidamente se viralizaban entre sus seguidores.

Ella es Candela Arizaga

En los primeros meses de 2026, Candela Arizaga volvió a aparecer en los medios tras ser vinculada sentimentalmente con Facundo Moyano. Aunque nunca oficializaron públicamente la relación, comenzaron a circular imágenes y versiones que indicaban que ambos mantenían un vínculo desde hacía varios meses.

El episodio que ahora investiga la Justicia ocurrió cerca de las cinco de la mañana. Según el parte policial, efectivos de la Policía de la Ciudad acudieron a un llamado de emergencia que alertaba sobre una mujer desnuda corriendo por la avenida del Libertador. Tras asistirla, Candela Arizaga fue trasladada por el SAME al Hospital Pirovano para recibir atención médica, mientras que Facundo Moyano fue demorado por las autoridades.

Con el paso de las horas también trascendieron detalles del estado en el que se encontraban ambos. De acuerdo con la información preliminar, tanto Candela Arizaga como Facundo Moyano presentaban un cuadro de alteración y existiría la sospecha de que habían consumido estupefacientes, una circunstancia que forma parte de la investigación.

Ella es Candela Arizaga

El titular del SAME, Alberto Crescenti, brindó detalles sobre el procedimiento y explicó: "La mujer estaba corriendo sin ropa cerca del túnel de Libertador. Según le manifestó al equipo médico hacía varios días que estaba con consumo". Esa declaración se sumó a las actuaciones que ahora analiza la Justicia para reconstruir lo sucedido durante la madrugada.

Mientras la causa avanza y se esperan nuevas medidas judiciales, Candela Arizaga quedó nuevamente en el centro de la atención pública, esta vez por un episodio que involucra una denuncia por presunta violencia de género contra Facundo Moyano. La investigación continúa abierta y será la Justicia la encargada de determinar las responsabilidades y esclarecer cómo ocurrieron los hechos.