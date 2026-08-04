La investigación por el episodio protagonizado por Facundo Moyano y Candela Arizaga sumó un nuevo capítulo luego de que trascendiera la declaración que la joven realizó ante el personal médico que la asistió tras el incidente ocurrido en un departamento de la Ciudad de Buenos Aires. Mientras la Justicia intenta reconstruir lo sucedido, continúan apareciendo datos que ayudan a entender el contexto del caso.

El hecho salió a la luz luego de un llamado al 911 que alertó sobre una situación de extrema tensión. Según trascendió, la modelo de 23 años salió del edificio sin ropa y pidió ayuda en plena vía pública, mientras Facundo Moyano fue demorado por efectivos policiales para esclarecer las circunstancias del episodio.

Durante la cobertura del caso en Arriba Argentinos, May Martorelli leyó parte del informe policial y explicó que el exdiputado quedó involucrado en un presunto conflicto de pareja. La periodista precisó que el procedimiento se inició tras la denuncia y que el caso quedó bajo investigación para determinar qué ocurrió dentro del domicilio.

Por su parte, el conductor Nacho Otero aportó información sobre el estado de salud de la joven y reveló una de las declaraciones que realizó al ser atendida por el SAME. “Habían estado varios días consumiendo sustancias, por lo menos ella”, contó el periodista al aire, al reconstruir el testimonio brindado por Candela Arizaga a los profesionales de la salud.

Además, el conductor indicó que la influencer fue trasladada al Hospital Pirovano, donde permaneció internada mientras recibía asistencia médica. Según explicó, los médicos comenzaron un proceso de hidratación intravenosa para favorecer la eliminación de las sustancias consumidas y continuar con su evaluación clínica.

En paralelo, también trascendieron detalles sobre el perfil público de Candela Arizaga, quien se presenta en redes sociales como modelo y creadora de contenido. La joven alcanzó notoriedad tiempo atrás por su relación sentimental con L-Gante y posteriormente fue vinculada con Enzo Fernández durante el período en que el futbolista estuvo distanciado de Valentina Cervantes.

Facundo Moyano hasta las manos

Según comentó May Martorelli, también existen versiones que indican que Candela Arizaga y Facundo Moyano mantenían un vínculo desde comienzos de este año. De acuerdo con esos testimonios, ambos habrían sido vistos juntos en distintas oportunidades desde febrero, aunque ninguno había hecho pública la relación.

Mientras tanto, la causa continúa en plena etapa de investigación y las autoridades trabajan para determinar cómo se desarrollaron los hechos dentro del departamento. Las pericias, los testimonios y los informes médicos serán claves para esclarecer el episodio que tiene como protagonistas a Facundo Moyano y Candela Arizaga, cuyo caso generó una fuerte repercusión pública.