Una amiga de Santiago Riva Roy sería la mujer que habría tenido un encuentro íntimo con Leandro Paredes, según aseguró el periodista en Bondi. Aunque no reveló su identidad, sostuvo que el relato de ella le permitió conocer detalles del supuesto vínculo. A partir de esa versión, también hizo afirmaciones sobre las condiciones del matrimonio del jugador con Camila Galante.

El episodio habría ocurrido durante un asado organizado en la casa de Fran Stoessel, hermano de Tini, al que también habrían asistido otros futbolistas argentinos. “En un asado… fue ella y se volteó a Paredes”, expresó el comunicador. Su afirmación quedó atribuida a esa persona de su entorno, cuyo testimonio no se conoció de manera directa.

Al explicar por qué vinculaba ese supuesto encuentro con la intimidad de la pareja, Riva Roy sostuvo que existiría un acuerdo económico y sentimental. “Está haciendo de las suyas. Tiene un acuerdo con su señora, él le banca todo a la familia de ella, y ella no tiene problemas en que haga de las suyas. No es infiel porque ella le deja voltearse a la que quiera, y él banca a toda la familia de ella”, afirmó.

Según esa descripción, las condiciones serían diferentes para Leandro Paredes y Camila Galante. El periodista lo resumió así: “Una pareja abierta, solo de él. Ella es fiel, pero él puede hacer lo que quiera”. La supuesta libertad del mediocampista estaría acompañada, siempre dentro de esa versión, por el sostenimiento económico de la familia de su esposa.

Durante la exposición, el comunicador extendió sus dichos a las parejas de otros jugadores. “Tienen miedo de que Paredes arrastre a sus maridos”, aseguró al referirse a una presunta preocupación por futuras reuniones durante las visitas del seleccionado al país. En esa declaración no identificó a las mujeres a las que atribuía ese temor ni presentó sus testimonios.

Las afirmaciones colocaron bajo discusión una relación que comenzó en la adolescencia: Leandro Paredes y Camila Galante se conocen desde los 15 años. Ninguno de los dos confirmó públicamente el supuesto pacto ni el encuentro mencionado en Bondi. Lo difundido hasta ahora responde al relato de Riva Roy y a la información que él atribuye a su amiga.

Pese a la repercusión, la identidad de la mujer permanece reservada. También sigue sin corroborarse el alcance de lo que habría ocurrido en el asado: aun si ese encuentro se confirmara, no demostraría por sí solo la existencia de un acuerdo matrimonial. Esa parte de la historia continúa sin una declaración de sus protagonistas que permita sostenerla.