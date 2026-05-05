El estudio de radio fue escenario de un momento tan insólito como comentado. Horacio Pagani, fiel a su estilo, llevó hasta las últimas consecuencias una apuesta que había hecho días atrás al aire. Todo ocurrió en el programa donde comparte micrófono con Marcelo Bonelli, quien terminó siendo protagonista inesperado de la escena.

Todo había comenzado como una broma. Horacio Pagani había prometido que si Franco Colapinto lograba terminar entre los primeros nueve en el Gran Premio de Miami, besaría a sus compañeros. Lo que parecía un comentario al pasar terminó convirtiéndose en un compromiso imposible de esquivar.

Cuando se confirmó el resultado del piloto argentino, el periodista no dudó. En plena transmisión, y ante la sorpresa general, Horacio Pagani se acercó a Marcelo Bonelli y concretó el beso. Las reacciones en el estudio oscilaron entre carcajadas y asombro absoluto.

El episodio rápidamente trascendió el aire radial. El video comenzó a circular con fuerza en redes sociales, donde los seguidores no tardaron en replicarlo. Muchos celebraron la actitud del periodista por cumplir con su palabra, destacando el costado espontáneo del momento.

En paralelo, lo hecho por Franco Colapinto también fue motivo de celebración. El piloto, que compite para Alpine, logró inicialmente el octavo puesto, pero tras una sanción a Charles Leclerc, avanzó al séptimo lugar. Ese resultado le permitió sumar puntos importantes.

Desde el equipo, Flavio Briatore elogió el rendimiento del argentino: “Franco ha completado una semana excelente, rindiendo al nivel que esperamos de él”. Las palabras del directivo reflejaron la confianza en el joven corredor, que sigue creciendo en la categoría.

La carrera no estuvo exenta de tensión. Franco Colapinto protagonizó un leve roce con Lewis Hamilton en las primeras vueltas y aprovechó una situación con Max Verstappen para ganar posiciones. Su desempeño fue sólido y estratégico de principio a fin.

Mientras tanto, el beso de Horacio Pagani y Marcelo Bonelli siguió sumando reproducciones y comentarios. El cruce entre deporte y espectáculo le dio un condimento distinto a la jornada, generando una repercusión que superó lo estrictamente deportivo.

Así, lo que empezó como una simple apuesta terminó convirtiéndose en un fenómeno viral. Entre el rendimiento de Franco Colapinto y la insólita escena de Horacio Pagani, la combinación logró captar la atención del público y dominar la conversación.