El cierre de mayo no llegaría quieto para todos los signos del horóscopo chino. Según Ludovica Squirru, hay cuatro animales que atravesarán semanas decisivas antes de junio, con cambios ligados al trabajo, los vínculos, la economía y la forma de ordenar la vida cotidiana.

La especialista puso la mirada especialmente en Caballo, Tigre, Conejo y Serpiente. En su lectura, estos signos recibirán con más fuerza la energía del período y podrían verse obligados a tomar decisiones que venían demorando. No se trata sólo de movimientos externos, sino también de procesos internos que modificarían prioridades.

Para Caballo, el tramo final del mes aparece cargado de intensidad. Este signo podría sentir que ya no puede sostener ciertas dinámicas y que necesita reorganizar su energía, sus tiempos y sus objetivos. La clave estará en distinguir qué asuntos merecen atención inmediata y cuáles sólo generan desgaste.

Tigre, en cambio, tendrá un impulso más vinculado al terreno económico y laboral. Las predicciones de Ludovica Squirru señalan que este signo contará con mayor capacidad para destrabar asuntos pendientes, aunque eso también exigiría dejar atrás formas de actuar que ya no le permiten avanzar. El liderazgo será importante, pero deberá venir acompañado de estrategia.

Otro de los signos movilizados será Conejo, que podría vivir un proceso más emocional. En su caso, los cambios estarían asociados a vínculos del pasado, heridas que necesitan otra mirada y conversaciones que podrían ordenar sentimientos todavía mezclados. La sensibilidad funcionará como guía, siempre que no lo lleve a cargar con responsabilidades ajenas.

Serpiente cerraría mayo con una necesidad más silenciosa, pero igual de fuerte: revisar relaciones, hábitos y decisiones cotidianas. La introspección será parte central de este movimiento, porque antes de avanzar deberá identificar qué situaciones le están quitando claridad. Para este signo, el cambio no vendría desde el apuro, sino desde una observación más honesta de su presente.

Así, Ludovica Squirru anticipa un período de renovación para cuatro signos que deberán escuchar las señales antes de junio. Caballo, Tigre, Conejo y Serpiente podrían cerrar mayo con una certeza nueva: algunas decisiones ya no pueden seguir esperando.