La mañana que Evangelina Anderson había organizado como un plan familiar terminó muy lejos de lo previsto. La modelo fue hasta La Quemita para acompañar a su hijo Bastian Demichelis, quien debía jugar con la Sexta de River, pero la jornada se interrumpió antes de que pudiera comenzar su partido.

El paseo tenía un condimento especial porque Evangelina Anderson aprovechó la visita de su padre, Carlos Paterno, para compartir la salida futbolera. También habían llegado otros familiares y amigos del adolescente, por lo que el encuentro prometía convertirse en una de esas mañanas de cancha que mezclan nervios, orgullo y acompañamiento.

Sin embargo, el clima cambió cuando les informaron que el resto de la fecha quedaba suspendido. Desde el lugar, la modelo mostró su desconcierto y resumió la situación con una frase breve: “Bueno, partido suspendido”. Luego, ya con resignación por el plan frustrado, agregó: “Qué vamos a hacer”.

El motivo no tuvo que ver con una cuestión deportiva del equipo de Bastian Demichelis, sino con una situación que se había dado antes, en otro partido de las divisiones juveniles. Según trascendió, todo ocurrió después del encuentro de Quinta División entre River y Huracán, cuando se registraron problemas en una zona sensible del predio.

La información oficial llegó a través de River, que explicó por qué los árbitros tomaron la decisión de cancelar lo que quedaba de la jornada. “Tras la finalización del partido de Quinta División entre River y Huracán, se produjeron incidentes en la zona de vestuarios. Ante esta situación, los árbitros resolvieron suspender el resto de la jornada al considerar que no estaban dadas las condiciones de seguridad para continuar con los encuentros”.

Para Evangelina Anderson, la situación significó un mal momento porque el grupo ya estaba en la cancha y listo para ver jugar a Bastian. Su madre Silvia, su hermana Celeste y allegados del joven también se habían acercado por su cuenta, por lo que la suspensión tomó a todos con el plan armado y sin margen para evitar el viaje.

Así, lo que iba a ser una salida familiar para acompañar a uno de sus hijos terminó marcado por una decisión de seguridad. Entre la expectativa por el partido, los incidentes previos y la cancelación de la fecha, Evangelina Anderson tuvo que volver sin ver jugar a Bastian Demichelis en una jornada que se desarmó de golpe.