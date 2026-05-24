Yanina Latorre no dejó pasar una burla dirigida a su hija Lola Latorre y respondió con la dureza que suele marcar sus cruces públicos. Desde España, donde se encuentra de viaje, la panelista apuntó contra El Canciller después de que la cuenta compartiera un video de sus vacaciones y utilizara el apodo “la doctora” para referirse a la joven.

El enojo apareció por una publicación que tomó material de sus redes y lo trasladó a X con tono irónico. El posteo decía: “‘Ayer hicimos más de 20 kilómetros caminando’: Yanina y la ‘doctora’ Lola Latorre, de vacaciones en Madrid”. Esa frase fue suficiente para que la conductora interpretara el gesto como una provocación directa contra su hija.

El apodo no surgió de manera aislada. En las últimas semanas, distintos usuarios y cuentas habían empezado a referirse a Lola Latorre como “la doctora”, una forma cargada de ironía que fue creciendo en redes. Para la panelista, ese tipo de comentarios dejaron de ser simples chistes y pasaron a formar parte de una dinámica de hostigamiento.

Lejos de ignorar el mensaje, Yanina Latorre decidió contestar desde su propia cuenta de X. Su descargo fue breve, pero apuntó directo al modo en que el video había sido tomado de Instagram para convertirlo en contenido de burla. En ese punto, no sólo defendió a Lola, también cuestionó la intención detrás de la publicación.

“Y vos, sentadito mirando mi cuenta de IG, bajando el videíto y subiéndolo a Twitter para generar odio. ¿Hay algo más triste y fondo de olla? Seguí riéndote de ‘la doctora’. Nosotras disfrutamos… ¿y vos? Besis”, escribió la panelista, dejando claro que no pensaba tomar la situación con humor.

La respuesta también mostró el límite que Yanina Latorre pone cuando las críticas involucran a su familia. Aunque suele moverse con comodidad en la pelea mediática, esta vez el foco estuvo puesto en Lola Latorre y en una burla que, según su mirada, buscaba alimentar comentarios negativos mientras ellas compartían momentos de viaje.

Con su mensaje, la conductora transformó un posteo irónico en un cruce mucho más picante. Mientras disfruta de sus vacaciones en Madrid, dejó una advertencia concreta: puede bancarse las críticas, pero no piensa quedarse callada cuando siente que el ataque apunta contra su hija.