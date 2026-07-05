Los primeros días de julio ya están en marcha y, para transitar el comienzo del mes con la mejor guía astral, llegan los consejos de Jimena La Torre. En un análisis signo por signo, la reconocida astróloga anticipa las energías disponibles y comparte sus predicciones detalladas según el horóscopo.

El horóscopo de Jimena La Torre:

Aries: Neptuno retrógrado en tu signo te invita a distinguir entre ilusión y realidad en el amor. Escuchar tu intuición con calma te ayudará a elegir vínculos más auténticos.

Tauro: Neptuno retrógrado en Aries despierta emociones que habías dejado atrás. Es tiempo de cerrar historias inconclusas y abrir espacio para relaciones más sinceras y estables.

Géminis: Neptuno retrógrado en Aries te ayuda a descubrir quién comparte realmente tus sueños. Las amistades pueden transformarse en vínculos afectivos con mayor profundidad.

Cáncer: Neptuno retrógrado en Aries te invita a revisar expectativas amorosas y dejar de idealizar. La sinceridad fortalecerá la confianza y permitirá construir relaciones más reales.

Leo: Neptuno retrógrado en Aries favorece una mirada más madura sobre el amor. Comprender tus deseos verdaderos te permitirá abrirte a una historia llena de autenticidad.

Virgo: Neptuno retrógrado en Aries te anima a sanar inseguridades emocionales y confiar más en ti. Al dejar atrás viejos miedos, el amor encontrará un espacio para crecer.

Libra: Neptuno retrógrado en Aries pone el foco en la pareja y los compromisos. Revisar acuerdos y expresar lo que necesitas fortalecerá vínculos duraderos y equilibrados.

Escorpio: Neptuno retrógrado en Aries te impulsa a transformar hábitos que afectan tus relaciones. Pequeños cambios cotidianos mejorarán la conexión emocional con quien amas.

Sagitario: Neptuno retrógrado en Aries despierta un romance más consciente y profundo. La pasión crece cuando dejas de perseguir ideales imposibles y valoras lo verdadero.

Capricornio: Neptuno retrógrado en Aries invita a sanar emociones ligadas al hogar y la familia. Encontrar paz interior fortalecerá tus relaciones afectivas y tu seguridad emocional.

Acuario: Neptuno retrógrado en Aries favorece conversaciones sinceras y una comunicación más consciente. Expresar tus sentimientos con claridad evitará confusiones y acercará corazones.

Piscis: Neptuno retrógrado en Aries te ayuda a reconocer cuánto valoras en el amor. Al fortalecer tu autoestima, atraerás vínculos más sanos, estables y profundamente recíprocos.