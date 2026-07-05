El saludo de Lionel Messi a Sofi Martínez después del partido de la Selección Argentina volvió a poner a la periodista bajo una exposición que ella ya conoce demasiado bien. El gesto del capitán, que buscó despejar versiones de “mala onda” alrededor de su vínculo con el entorno del plantel, también hizo que se recordara otra situación incómoda que la tuvo como protagonista con un integrante del cuerpo técnico de la Selección.

La escena reciente se dio cuando Messi se acercó a la cronista, la saludó con un beso y dejó una frase que rápidamente se viralizó. A partir de ese momento, algunos comentarios volvieron a girar alrededor de Sofi Martínez y de la manera en que suele quedar involucrada en rumores sin sustento cada vez que trabaja cerca de la Selección.

Ese antecedente tuvo un nombre propio: Pablo Aimar. En julio de 2024, después de la cobertura de la Copa América en Estados Unidos, comenzó a circular una versión que vinculaba a Sofi Martínez con el exfutbolista y actual integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni. El rumor creció en redes y llegó a instalar la idea de un supuesto romance.

La periodista, que venía de cubrir el bicampeonato argentino, decidió no dejar avanzar esa versión. Consultada en aquel momento por TN Show, Sofi Martínez fue directa y no dejó lugar para interpretaciones: “Es completamente falso”. Con esa frase buscó cortar de raíz una especulación que había tomado volumen sin que existiera una confirmación real.

Lejos de tomarlo con naturalidad, la cronista se mostró molesta por la facilidad con la que el tema había empezado a circular. “No tengo idea de dónde sale (el rumor)”, señaló al hablar de la versión que la relacionaba con Pablo Aimar. Su fastidio no apuntaba solo al contenido del comentario, sino al modo en que se había convertido en conversación pública.

Después, Sofi Martínez profundizó su descargo y cuestionó la falta de responsabilidad detrás de ese tipo de trascendidos. “Cómo puede haber tanta liviandad para inventar algo que no tiene nada de cierto”, expresó, dejando en claro que no había ningún vínculo sentimental con el integrante del cuerpo técnico argentino.

Por eso, lo ocurrido ahora con Messi reactivó el recuerdo de aquel episodio con Pablo Aimar. En ambos casos, la periodista quedó atravesada por lecturas externas sobre su trabajo cerca de la Selección. Aquella vez, Sofi Martínez cerró el tema con una frase que resumió su enojo y su sorpresa por la magnitud del rumor: “Se armó una bola de la absoluta nada”.