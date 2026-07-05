Agustín Rada y Mario Pergolini volvieron a protagonizar un cruce en vivo que dejó flotando la duda sobre cuánto hay de broma y cuánto de tensión real. El ida y vuelta ocurrió en Otro día perdido, donde las ausencias del humorista por sus compromisos teatrales volvieron a meterse en la dinámica del programa.

La incomodidad apareció cuando Mario Pergolini quiso saber si su compañero iba a estar presente en una próxima emisión. “¿El jueves 9 de julio venís?”, le preguntó, con tono filoso. Agustín Rada no esquivó la respuesta y contestó: “No, el jueves no vengo…”. Ante la mirada del conductor, insistió: “9 de julio no vengo porque no puedo…”.

El intercambio empezó a subir de temperatura cuando el humorista notó el gesto de Pergolini y lanzó: “¿Qué tengo que hacer ahora que me estás mirando así?”. Para justificar su ausencia, explicó: “Tengo tres funciones Mario”. En ese momento, Evelyn Botto metió un comentario irónico: “Qué explotadores”. Rada, lejos de tomarlo como una crítica, defendió su presente teatral: “Sí… un éxito es”. Entonces, la comediante redobló: “¿Pero qué, arranca a las 7 de la mañana?”.

El problema de agenda no quedó ahí. Mario Pergolini planteó qué iba a pasar con la organización del ciclo ante el nuevo faltazo: “¿Entonces el jueves que viene qué hacemos? ¿De vuelta la dama pasa para allá?”. Agustín Rada respondió con una salida rápida: “Ella viene para acá si es que quiere…”. Botto, entre resignada y divertida, aclaró: “No, no tengo opción… si no quiero, tengo que ir igual… No, en serio, lo hago con mucho gusto”.

La frase que terminó encendiendo todo llegó cuando el conductor le tiró a Evelyn una indicación para cubrir el espacio del humorista: “¿Sabés qué? Preparate una canción completa en una presentación, ¡Y magia! ¡Hacé magia!”. Ese comentario pareció tocar una fibra sensible y Rada devolvió el golpe con una advertencia inesperada: “Si ustedes quieren, yo a partir del lunes no vengo más”.

Lejos de frenar el momento, la respuesta abrió otro tramo cargado de ironía. Botto intentó suavizar la escena y le dijo: “No, la gente se muere si no venís más. Sí, se muere, se muere la gente”. El humorista reaccionó con exageración: “¡Noooo! ¿Cómo se va a morir la gente por un bolud… que no venga a hacer magia al programa? ¡Por favor!”. Pergolini cerró el cruce con una frase que dejó más dudas que certezas: “Bueno… lo evaluamos Agustín”.

Aunque todos mantuvieron el tono humorístico, el episodio volvió a alimentar las versiones sobre un posible desgaste entre Agustín Rada y Mario Pergolini. Incluso desde la cuenta de SQP marcaron la ambigüedad del momento con una pregunta picante: “Es broma pero no tan broma? Qué dicen?”. Así, una discusión por horarios terminó convirtiéndose en otro capítulo de tensión televisiva.