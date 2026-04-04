La historia entre Ian Lucas y Sofía Gonet sumó un nuevo capítulo que volvió locos a los fanáticos. Tras su paso por MasterChef Celebrity, ambos quedaron en el centro de todas las miradas por la cercanía que mantienen fuera de cámaras. Sin embargo, una reciente foto romántica terminó de instalar la duda: ¿hay algo más que amistad?

Desde el final del reality, Ian Lucas y Sofía Gonet comenzaron a mostrarse cada vez más unidos en redes sociales. Entre comentarios cómplices, bromas internas y publicaciones compartidas, el vínculo fue creciendo ante la vista de todos, despertando teorías entre sus seguidores.

El revuelo explotó cuando se viralizó una imagen donde se los ve en una situación íntima y relajada. Aunque no hay confirmación oficial, la postal fue interpretada como una señal clara de que entre ellos podría estar pasando algo más profundo.

Cabe recordar que uno de los momentos más comentados ocurrió antes de la gran final del programa. En aquel entonces, Ian Lucas lanzó una frase que sorprendió a todos: “Si gano, me caso con Sofía”. Aunque lo dijo en tono de humor, el comentario no pasó desapercibido.

Lejos de quedar en una simple broma, horas después el propio Ian Lucas redobló la apuesta al admitir: “Le daría un beso a la Reini”. Esa declaración encendió aún más las especulaciones y marcó un antes y un después en la percepción del público.

Desde entonces, las apariciones conjuntas de Sofía Gonet y Ian Lucas se volvieron cada vez más frecuentes. Salidas, encuentros y mensajes cruzados alimentaron una narrativa que los fans siguen con atención y entusiasmo.

A pesar del fuerte rumor, ninguno de los protagonistas salió a confirmar ni desmentir el supuesto romance. Ese silencio, lejos de apagar las versiones, contribuyó a que la historia crezca y se mantenga en agenda.

Lo cierto es que cada nuevo gesto entre Ian Lucas y Sofía Gonet alcanza para revolucionar las redes. Mientras tanto, los seguidores continúan atentos, esperando la confirmación de un romance que, para muchos, ya es un hecho.