La invitación parecía una más dentro del circuito televisivo, pero terminó convirtiéndose en una experiencia que Sofía Gonet describió como una de las situaciones más incómodas que le tocó atravesar frente a cámaras. Horas después de su paso por Cortá por Lozano, la influencer decidió romper el silencio y apuntó directamente contra Vero Lozano y el contenido del programa.

El descargo llegó a través de sus redes sociales, donde Sofía Gonet reconstruyó paso a paso cómo se gestó su participación y por qué terminó sintiéndose expuesta. Según explicó, la convocatoria tenía un objetivo claro: hablar de su presente profesional y de su paso por MasterChef Celebrity, limitandose sólo a eso. Sin embargo, desde el primer minuto, la charla tomó un rumbo que no había sido acordado.

En su relato, la influencer contó que ya tenía reparos previos a aceptar la invitación. “No saben lo que me acaba de pasar, acabo de tener mi primer crisis de diva televisiva. Hoy fui al programa de Vero Lozano, varios participantes de Masterchef pasan por ahí para hablar de tu paso por el reality”, disparó, marcando que su presencia respondía a una lógica habitual del canal.

Esas dudas iniciales no fueron casuales. “Yo tenía mis dudas de ir porque, la verdad, es que yo nunca doy notas, nunca voy a programas. A mi representante le dije no tenía ganas de ir, pero bueno... fue más que nada una bajada del canal”, explicó, dejando en claro que aceptó más por compromiso que por convicción.

El malestar, según contó, apareció apenas tomó asiento en el estudio. “Me maquillé, me peiné, me puse un outfit espectacular, fui toda con mi mejor predisposición, divertida y simpática. La cosa es que entro y me siento, y ya me arrancan a preguntar por mi ex”, relató, visiblemente molesta. En ese punto, remarcó un aspecto sensible: “Paréntesis, estamos en contacto cero, entonces cualquier cosa que me traigan de él es como romper un poco también, de parte del otro lado, el contacto cero que tanto se preocupan en la tele por la relación tóxica”.

Aunque intentó seguir adelante, la situación no mejoró. “Más allá de eso, yo pensé que íbamos a hablar de Masterchef. Me preguntaron qué plato sería mi ex, yo dije ratatouille a modo de chiste y listo, vaya y pase”, contó. Pero el juego continuó y la incomodidad fue en aumento. “Seguido a eso me hacen decir qué plato es cada uno de los integrantes del programa. Conocía a dos, a los demás, no los conocía, no sé cómo se llaman, era la primera vez que los veía y tenía que inventarles qué plato pensaba que eran. En vivo y en directo”.

El momento que terminó de quebrarla llegó cuando anunciaron un informe prometido sobre su recorrido en el reality. “Vero dice ‘bueno y ahora sí vamos a ver el gran informe de todo el paso de la Reini por Masterchef’. Chicos, no hubo ni un solo clip de Masterchef, eran todos los canales hablando de la pelea con Homero Pettinato. Todos los canales en contra mío, y yo mirando la entrevista en vivo…”, expresó.

La conclusión fue contundente y sin vueltas. “Me sentí súper humillada, como si me hubiesen clavado un puñal en la espalda. Supuestamente me tenían que cuidar”, lanzó, apuntando directamente contra la producción. Más adelante, profundizó ese enojo: “Mi canal no me cuidó, así que yo salí y llamé a mi representante. Empecé a los gritos, que cómo puede ser que me falten el respeto de esta manera con todas las cosas que yo he hecho en mi trayectoria…”.

El cierre de su relato mezcló bronca y autocrítica, bajándole el dramatismo con ironía. “¿Qué trayectoria? No terminé ni el curso de ingreso en la Universidad de La Matanza. Llamando a los gritos por los pasillos de los estudios… Bueno, me duró 5 minutitos nada más. Después me subí al auto y me empecé a reír de toda la situación en general”, concluyó.