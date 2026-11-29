Ángel de Brito y Javier Medina volvieron a quedar en el centro de una pregunta que el conductor de LAM suele mantener fuera de cámara. En X se viralizaron imágenes de ambos y, con ellas, volvió a circular la versión de que el periodista y el estilista están casados. La publicación despertó curiosidad por las contadas ocasiones en que se los vio juntos, aunque las fotos por sí solas no permiten confirmar una boda.

Medina trabaja como estilista en el mundo del espectáculo, pero rara vez aparece en público junto al conductor. Una de las pocas escenas que trascendieron de los dos se registró en las calles de Buenos Aires. En aquella oportunidad, los fotografiaron mientras paseaban a su mascota, en una salida cotidiana que terminó por despertar más interés que muchas de las apariciones televisivas del periodista.

La versión de un casamiento ya circulaba cuando se conocieron las fotos de aquel paseo. Por eso, buena parte de la atención recayó en un detalle de Ángel de Brito que, en otras circunstancias, quizá habría pasado inadvertido. El conductor llevaba un anillo que algunos interpretaron como una alianza. El significado de esa pieza quedó sujeto a la misma incógnita que rodeaba a la pareja.

Según la versión que trascendió sobre la vida privada del periodista, la relación con el estilista habría dado paso a una ceremonia íntima. La celebración habría reunido apenas a familiares y a unos pocos amigos cercanos. Uno de los detalles que acompañaron ese relato fue un supuesto pedido del conductor a los invitados para que evitaran sacar fotos con sus celulares y conservaran el festejo en privado.

Para quienes siguen a Ángel de Brito en televisión, la curiosidad tiene que ver también con el lugar desde el que suelen verlo. En LAM es él quien pregunta por los romances de otras figuras y busca a sus protagonistas para que cuenten su versión. Cuando se trata de Medina, en cambio, las imágenes que se conocen remiten a momentos compartidos lejos del estudio.

Eso explica parte de la repercusión que tuvo la publicación en X. Las fotos hicieron que muchos volvieran a preguntarse por el hombre que aparecía al lado del periodista. Su identidad y su profesión son conocidas. Lo que sigue en el terreno de las versiones es la ceremonia que se les atribuye.