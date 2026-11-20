Ángel de Brito negó ante las cámaras de Primicias Ya que la barra de Boca lo hubiera amenazado para que pidiera disculpas por sus dichos sobre Leandro Paredes y la China Suárez. La versión la había difundido Pablo Carrozza, periodista que investiga a las barrabravas, quien aseguró que un llamado de La 12 a una compañera del conductor había motivado su aclaración al aire.

Según Carrozza, en esa llamada le habrían advertido a la mujer que, si el conductor de LAM no se retractaba, tendría problemas con los hinchas de Boca cada vez que saliera a la calle. Cuando un cronista lo consultó en la vía pública, el periodista rechazó ese relato. “Todo mentira, absolutamente mentira. No recibí ninguna amenaza. Están todo el día diciendo boludeces”.

El enojo de Ángel de Brito alcanzó también a los colegas que se hicieron eco de la supuesta intimidación. “Algunos veo que lo disfrutan”, le dijo al cronista. Cuando este le preguntó por qué creía que reaccionaban así, contestó sin dar nombres. “Porque son unos pelotudos, ¿qué querés que te diga?”.

Lo que le molestó, explicó, fue que una posible amenaza contra alguien que trabaja en televisión se tomara en broma. “Después cuando los amenazan a ellos salen llorando y hacen todos unos descargos. No es gracioso reírse de que amenacen a un colega, pero ni siquiera pasó”.

Qué dijo Ángel de Brito de su vínculo con Leandro Paredes

El nombre de Leandro Paredes había aparecido en el chat de Ángel Responde, cuando el conductor retomó las pistas que Analía Franchín había dado en Telefe. Así describió su intervención en el programa de streaming. “Estábamos con el tema de la China Suárez, de Icardi, Wanda, la pelea… y Analía Franchín hizo un enigmático en A la Barbarossa y dieron a entender... Yo expliqué lo que estaba dando a entender, ni siquiera nombré a Paredes”.

Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, había desmentido el supuesto romance en un mensaje a Estefi Berardi. Por su parte, Ángel de Brito recordó en qué circunstancias había conversado con el matrimonio. “Yo con Paredes tengo excelente relación. Le hice una nota el año pasado, en la revista Gente me dio una nota con Camila Galante, charlamos ahí lo más bien”.

El conductor descartó que el episodio hubiera generado un conflicto con el futbolista. Su último reproche fue para quienes atribuyeron sus disculpas públicas a una presión de la barra. “Todo invento, dejen de escuchar inventadores profesionales. Por algo les va como les va”.