Darío Barassi sorprendió con un cambio físico para ponerse en la piel de Roberto Gutiérrez, el protagonista de Gutiérrez is mai neim, la nueva comedia policial que llegó a Disney+. Para este papel, el actor tuvo que modificar notablemente su apariencia y dejar de lado algunos de los recursos que suelen identificarlo frente a las cámaras.

La serie cuenta con ocho episodios y está dirigida por Jesús Braceras, mientras que Yayo Guridi acompaña a Barassi en el elenco principal. La historia combina policial, humor negro y situaciones absurdas, a partir de un crimen que rápidamente deja de ser un asunto local para convertirse en un caso de interés internacional.

Todo comienza con el asesinato del embajador ruso en Argentina. La investigación recae sobre Roberto Gutiérrez, un subcomisario de la Policía Bonaerense que está acostumbrado a ocuparse de delitos mucho más pequeños y que, casi de manera inesperada, termina al frente de un expediente de enorme repercusión.

La aparición de agentes de la CIA modifica por completo el panorama. Los estadounidenses buscan hacerse cargo de la investigación y cuentan con tecnología y recursos de primer nivel, pero Gutiérrez se resiste a perder el control de su jurisdicción. Allí aparece uno de los principales conflictos de la ficción: la disputa entre dos formas muy diferentes de investigar.

En ese escenario, el personaje de Barassi tiene como compañero a Rubén Torcoletti, interpretado por Yayo Guridi. Ambos forman una pareja policial despareja, con escasos recursos y métodos bastante particulares, que intenta avanzar en el caso apelando a la intuición, los contactos y procedimientos que poco tienen que ver con los manuales tradicionales.

Para convertirse en Gutiérrez, Darío Barassi atravesó una transformación que fue mucho más allá de la ropa. El actor se rapó el centro de la cabeza y durante tres meses sostuvo un proceso que, según reveló, también tuvo un fuerte impacto en su vida personal y familiar.

Así estuvo Barassi durante la serie

En una entrevista con El Doce, Barassi contó hasta qué punto llevó la preparación para el personaje: "tres meses sin tener relaciones. Tres meses sin que mis hijas me hablaran porque no me reconocían". Luego, para dejar en claro el compromiso con la ficción, resumió: "La entrega fue absoluta".

Además del aspecto físico, el desafío para Darío Barassi estuvo en correrse de ciertos gestos, chistes y expresiones que forman parte de su habitual estilo televisivo. Por su combinación de investigación y absurdo, Gutiérrez is mai neim también puede recordar a Mosca & Smith, la recordada ficción policial protagonizada por Fabián Vena y Tomás Fonzi en Telefe.