En un episodio cargado de emociones, una participante del programa Ahora Caigo se quebró al compartir la reciente pérdida de su padre, quien era un ferviente seguidor del ciclo. La joven, identificada con el apellido Pepe, relató que su papá había fallecido hace poco tiempo y que solía ver el programa con entusiasmo.

Se emocionó en Ahora Caigo al hablar de su papá y Darío Barassi la consoló en vivo

El conductor Darío Barassi, presente en el estudio, no dudó en ofrecerle su apoyo en ese momento tan sensible. Conmovido por las palabras de la concursante, la abrazó al aire y le dedicó un mensaje emotivo para contenerla y acompañarla.

Este gesto de solidaridad y empatía en vivo generó una respuesta afectuosa tanto en el público presente como en los espectadores que siguieron el programa. La escena reflejó la capacidad del espacio televisivo para acercar historias personales y humanas más allá del entretenimiento.