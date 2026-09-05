Lowrdez de Bandana volvió a quedar en el centro de la conversación luego de realizar un contundente descargo contra quienes cuestionan su aspecto físico en las redes sociales. La cantante de Bandana no ocultó su enojo y dejó en claro que está cansada de recibir comentarios sobre su peso, especialmente después de atravesar importantes cambios en su vida.

A través de una historia publicada en Instagram, Lourdes Fernández apuntó directamente contra las personas que ingresan a su perfil para opinar sobre su cuerpo. “¡Por qué no se van a la mierda los que todo el tiempo comentan que estoy gorda! Ya lo sé pelotu2”, escribió la artista, visiblemente molesta por la insistencia de este tipo de mensajes.

Lejos de dejar pasar las críticas, Lowrdez les respondió a quienes no están conformes con su apariencia y les propuso que simplemente dejen de seguirla. “Busquen modelos o métanse en otro perfil si no les gusta”, manifestó. Además, calificó a quienes realizan esos comentarios como “gordofóbicos de mierda”.

Lourdes se cansó de las críticas

Detrás de su reacción también existe una situación personal que, según explicó, tuvo consecuencias sobre su cuerpo. Lourdes Fernández recordó que atravesó una intervención quirúrgica compleja y las complicaciones posteriores que debió enfrentar. “Me sacaron el útero, tuve complicaciones”, reveló en su descargo.

La cantante también hizo referencia a los tratamientos que recibió durante ese período. Según contó, debió tomar corticoides y atravesó distintas instancias médicas que incluyeron “medicación de todo tipo para superar problemas personales”. Por eso, cuestionó que otras personas reduzcan su situación a una cuestión meramente estética.

En ese sentido, Lowrdez reconoció que las opiniones externas terminan profundizando una lucha interna que ella misma atraviesa. “La presión que ejercen sobre mí más la que yo siento por no sentirme bien en un cuerpo que no me gusta es una mierda”, expresó con crudeza.

Lourdes se cansó de las críticas

No es la primera vez que Lourdes Fernández habla públicamente sobre las críticas vinculadas con los cuerpos. Tiempo atrás había utilizado nuevamente sus redes para dejar un mensaje dirigido a quienes se preocupan demasiado por la apariencia ajena: “¡Sean felices con sus cuerpos!”.

El trasfondo de esta transformación también está relacionado con la histerectomía completa que atravesó la integrante de Bandana, una cirugía en la que le extirparon el útero y ambos ovarios debido a múltiples miomas y a un útero agrandado. En una entrevista con Moria Casán, además, habló del impacto emocional que tuvo el procedimiento y de cómo modificó su mirada sobre la maternidad: “Yo perdí la creencia de formar mi familia”. También expresó: “Mi cuerpo lo primero que hizo fue esterilizarme”, mientras que Moria le respondió: “El cuerpo dio señales”.