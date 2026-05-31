Juana Viale abrió una nueva emisión de Almorzando con Juana con una apuesta que rápidamente llamó la atención. Más allá del outfit elegido para salir al aire, la conductora mostró un cambio de look centrado en un flequillo desmechado, liviano y con movimiento, que renovó por completo su imagen frente a las cámaras.

El detalle no pasó inadvertido porque Juana Viale suele usar la moda como parte central de su presencia televisiva. Cada domingo, su estilismo se convierte en un elemento más del programa, pero esta vez el foco no estuvo únicamente en la ropa, sino en el efecto que generó su nuevo corte sobre el conjunto general.

Para acompañar esa transformación, la nieta de Mirtha Legrand eligió una propuesta casual chic de Etiqueta Negra. El look estuvo compuesto por un pantalón de terciopelo negro y un sweater corto a la cintura con guardas en negro y dorado, una combinación que mezcló comodidad, textura y un guiño sofisticado.

La paleta elegida reforzó una estética sobria, pero con detalles suficientes para evitar un resultado demasiado clásico. El dorado del sweater aportó luminosidad, mientras que el terciopelo del pantalón sumó profundidad visual. A eso se agregaron unos stilettos negros, que terminaron de estilizar la silueta y elevaron la propuesta.

Juana Viale sorprendió con su cambio de look.

Sin embargo, el flequillo fue el verdadero punto de quiebre. Integrado al resto de su melena, el corte desmechado suavizó el rostro de Juana Viale y le dio un aire más fresco, menos rígido, ideal para equilibrar la elegancia del vestuario con una imagen más relajada y actual.

Ese cambio también funcionó como una forma de actualizar su estilo sin modificarlo por completo. La conductora mantuvo su impronta de siempre, ligada a prendas cuidadas y combinaciones con carácter, pero sumó un gesto beauty que alcanzó para generar comentarios y destacar dentro de la emisión.

De este modo, Juana Viale volvió a demostrar que un pequeño detalle puede transformar toda una aparición televisiva. El flequillo se convirtió en el protagonista silencioso de su look y dejó una postal distinta de la conductora, entre la elegancia habitual de su programa y una renovación que le aportó frescura en pantalla.