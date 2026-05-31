Bad Bunny encontró una puerta inesperada para entrar en una de las historias animadas más queridas del cine. El artista puertorriqueño fue confirmado como parte de Toy Story 5, la nueva película de Pixar y Disney, y su rol ya empezó a generar comentarios por lo particular del personaje que tendrá a cargo.

El anuncio llegó a través de las redes oficiales de Pixar, donde se presentó una de las incorporaciones más llamativas del elenco. Bad Bunny prestará su voz a “Pizza with Sunglasses”, una figura con forma de pizza y anteojos de sol que se suma al universo de Woody, Buzz Lightyear y el resto de los juguetes.

La elección no pasó inadvertida. Por un lado, porque se trata de una estrella global vinculada principalmente a la música. Por otro, porque su desembarco en Toy Story 5 lo ubica dentro de una saga que atraviesa generaciones desde 1995 y que todavía conserva una enorme conexión emocional con el público.

Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, no solo participará en la versión original en inglés. Según trascendió, también hará el doblaje en español de su propio personaje, un detalle que amplifica el impacto de su llegada para el público latinoamericano y para sus seguidores de habla hispana.

La nueva película, además, tendrá un conflicto muy ligado a los cambios actuales en la infancia. En esta entrega, los juguetes deberán enfrentar el avance de la tecnología cuando Bonnie reciba una tablet llamada Lilypad, que empieza a ocupar el lugar que antes tenían los juegos tradicionales dentro de su rutina.

Ese punto le da a la historia un giro distinto respecto de entregas anteriores. Ya no se trata únicamente de nuevos juguetes, mudanzas o despedidas, sino de una amenaza más cotidiana: la atención de los chicos puesta en las pantallas. En ese escenario, la aparición de un personaje tan excéntrico como “Pizza with Sunglasses” suma una cuota de rareza y humor.

Toy Story 5 tiene previsto su estreno en Argentina para el 18 de junio de 2026, mientras que en Estados Unidos llegará un día después. Con Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack y Tony Hale nuevamente vinculados a la franquicia, la incorporación de Bad Bunny terminó de instalar una pregunta entre los fanáticos: qué lugar ocupará esa pizza con anteojos dentro de una historia que vuelve a mirar de frente a la infancia.