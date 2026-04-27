La ausencia de Mirtha Legrand volvió a instalar preguntas y esta vez fue Juana Viale la que salió a ponerle palabras a una preocupación que venía creciendo. Después de otro fin de semana sin la conductora al frente de su programa, su nieta explicó qué está pasando con la salud de la diva y dejó en claro que, aunque el regreso deberá esperar, no hay un cuadro grave detrás.

Ya instalada en la conducción, Juana eligió hablar apenas arrancó la emisión y llevó calma con una precisión concreta sobre el estado de su abuela. “Es el segundo programa consecutivo en el que estoy acá. Nada grave, nada para alarmar, solo que se estiró un poco la gripe y catarro que tiene. Estuve tomando un té con ella y está perfecta”, dijo, marcando que la continuidad de su reemplazo tiene que ver con una recuperación más lenta de lo esperado y no con una situación alarmante.

En medio de esa explicación apareció la pregunta que resumía la duda de todos en la mesa. “¿La viste bien a Mirtha?”, quiso saber Gastón Edul. La respuesta de Juana Viale no solo buscó confirmar que la veía entera, también retrató a Mirtha Legrand con ese sello tan propio que la distingue incluso en días de reposo: “Fui a tomar el té y estaba vestida muy coqueta, con un pañuelo de una marca francesa y unos zapatitos Ferragamo para caminar, ¡cero pantuflas! Otro nivel”.

El comentario generó una reacción inmediata por lo pintoresco de la imagen. “Uno no se pone eso ni para salir”, le respondieron en la mesa, sorprendidos por la escena doméstica que describía Juana. Pero detrás de esa anécdota también había un mensaje claro: Mirtha Legrand sigue fiel a su estilo, está de buen ánimo y atraviesa este paréntesis desde su casa, cuidándose, aunque sin perder nada de su impronta.

Horas antes, la propia conductora ya había dado señales desde sus redes con un mensaje directo para su público. "Hola! Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa", escribió. Después sumó una aclaración que buscó desdramatizar el cuadro: "Fue un cuadro viral normal de esta época del año...".

En la misma publicación, Mirtha Legrand explicó por qué todavía no retomará sus compromisos televisivos. "Tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme. Les quiero agradecer a todos por los llamados y la preocupación", expresó, antes de cerrar con una despedida que sonó muy de ella: "Besito, chau chau!". La decisión, entonces, pasa por respetar los tiempos médicos y no apurar una vuelta solo por la expectativa que genera su presencia.

Por ahora, Juana Viale seguirá ocupando su lugar hasta que el cuadro termine de ceder por completo. La tranquilidad llegó por dos lados, por la palabra de su nieta y por la de la propia Mirtha Legrand, y ambas coincidieron en lo mismo: hay que esperar unos días más. La mesa sigue en marcha, pero el regreso de la Chiqui quedará atado a una sola condición, volver cuando realmente esté del todo bien.