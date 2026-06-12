La confesión de abrió una charla muy íntima sobre belleza, exposición y arrepentimiento. La influencer, conocida también como “La Reini”, habló sin filtros de los cambios que se hizo en la cara y reconoció que hoy mira muchas de esas decisiones con otra distancia.

El punto más fuerte llegó cuando Sofía Gonet explicó que ya no recomienda algunos procedimientos que durante años formaron parte de su rutina estética. “Me arrepiento un montón de haberme hecho intervenciones estéticas, de haberme tocado la cara. Todo lo que tenga que ver con el ácido hialurónico, no lo recomiendo”, aseguró durante una entrevista en Resumido.

Lejos de presentarlo como una decisión aislada, la influencer vinculó ese camino con “los mandatos de belleza” que, según contó, le “pesaron desde chica”. En ese sentido, Sofía Gonet admitió: “Siempre me preocupó mucho estar linda, siempre hubo cosas que quería cambiar y modificar. Me pesó mucho el tema de la belleza en sí. Incluso, me parece que me pesaba mucho más antes que hoy por hoy, y me hice un montón de retoques”.

En su relato, también apareció una mirada más dura sobre lo que implicó someterse a ciertos cambios. La joven definió esa etapa como “un poco ponerme en riesgo” y profundizó: “Esto de mutilar mi cuerpo, de ponerme en esas situaciones que después decís, ‘¿por qué hice esto?’“. Cuando le preguntaron “¿Cuándo fue la primera vez?“. A lo que respondió: ”Me operé a los 18 por primera vez, que me hice las t... y después arranqué con el ácido hialurónico y con esas cosas durante mucho tiempo".

Ahora, la postura de es distinta. Contó que está “en una especie de break, esperando que se disuelva todo” y fue contundente sobre su presente: “No me quiero seguir inyectando, la verdad, pero no lo digo de hipócrita, porque yo ya me hice 800 intervenciones. No siempre queda bien, casi siempre queda mal. Segundo, altera las facciones naturales de uno, que es lo que realmente es uno. Y es verdad que hoy en día todas tenemos más o menos la misma cara”.

La crítica también apuntó al patrón estético que se repite en redes. Para ella, el “modelo de belleza es el mismo” y eso termina generando “un copy-paste en todas las caras”. “Todas tienen algo muy similar, de filtro de Instagram. Por eso hoy lo que es más bello son las caras distintas, o sea, las que se mantienen naturales son las que son más lindas”, analizó.

El momento más personal llegó cuando recordó cómo se ve después de algunas intervenciones. “A mí me pasa que hoy me veo y yo me disolví hace poco el labio de arriba porque me había migrado. Ahora no me quiero volver a inyectar nada, quiero que se vaya solo. Pero a mí me pasa muchas veces que me veo al espejo o que veo historias mías de cuando habían pasado pocos días de que recién me inyectaba y digo, ‘no, qué horror, qué espanto’”.

Ante la pregunta “¿Te pasó de mirarte al espejo y decir para qué?“. Sin vueltas cerró: ”Sí, mil veces. Hay procedimientos que no defiendo para nada. Los pómulos, por ejemplo, no se lo hagan nunca".