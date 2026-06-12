El teatro comercial argentino se prepara para vivir un momento histórico con la llegada de los Premios PINTI, una nueva distinción impulsada por la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET). La iniciativa nace con el objetivo de reconocer la excelencia artística y productiva de una de las actividades culturales más importantes del país.

La primera ceremonia se llevará a cabo el próximo 27 de julio en el emblemático Teatro Colón y podrá seguirse en vivo a través de eltrece. La gala reunirá a actores, directores, productores y referentes de la escena nacional en una noche dedicada a celebrar los logros de la temporada teatral.

El nombre de los premios no fue elegido al azar. La organización decidió rendir homenaje a Enrique Pinti, una figura fundamental de la cultura argentina. Su legado artístico, marcado por el humor, la reflexión y una mirada aguda sobre la realidad, continúa siendo una referencia para distintas generaciones de espectadores y artistas.

Llegan los premios Pinti

Los Premios PINTI distinguirán a espectáculos y profesionales que hayan sido producidos o coproducidos por integrantes de AADET y que hayan presentado funciones entre agosto de 2025 y julio de 2026 en la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera, se buscará destacar el trabajo desarrollado durante toda la temporada teatral.

La premiación contará con más de veinte categorías. Entre ellas se encuentran Mejor Comedia, Mejor Drama o Comedia Dramática, Mejor Musical, Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Dirección, Mejor Producción y Mejor Obra de Autoría Nacional, entre otras distinciones que abarcarán distintos aspectos de la actividad escénica.

Además de los premios tradicionales, habrá tres reconocimientos especiales que prometen captar la atención del público. Se entregará un Premio a la Trayectoria, un galardón al Espectáculo del Año y el Premio al Espectáculo Favorito del Público, que será definido mediante una votación abierta para que los espectadores también tengan participación en la elección.

Llegan los premios Pinti

La selección de nominados y ganadores estará en manos de un jurado compuesto por 25 referentes de la cultura, el periodismo y la crítica especializada. Entre los convocados figuran nombres reconocidos como Carlos Ulanovsky, Claudia Piñeiro, Fernando Bravo, Gabriela Radice y Jorge Dubatti, entre otros especialistas.

Desde AADET remarcaron que esta nueva premiación apunta a darle mayor visibilidad al teatro comercial argentino, reconocer el esfuerzo de artistas y equipos creativos, y fomentar el acercamiento de nuevos públicos. Así, los Premios PINTI buscarán convertirse en una cita anual indispensable para celebrar el talento y el trabajo colectivo que sostiene cada función sobre los escenarios.