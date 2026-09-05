La vida sentimental de La Joaqui volvió a generar todo tipo de comentarios luego de que trascendiera una imagen de la cantante junto a Tiago PZK. Los artistas fueron vistos durante una recorrida matutina por el Ecoparque de Buenos Aires, en una salida que tuvo un condimento especial: la intérprete de RKT estaba acompañada por sus dos hijas. La cercanía entre ambos rápidamente despertó especulaciones.

El encuentro se produjo poco después de la separación de La Joaqui y Luck Ra, confirmada por la propia artista el pasado 29 de julio. La relación había tenido una enorme exposición pública y su final sorprendió a sus seguidores. En aquel momento, la cantante decidió explicar los motivos de la ruptura a través de sus redes sociales, donde dejó en claro que ambos habían tomado caminos diferentes.

“Con el mismo amor que nos vimos llegar”, expresó La Joaqui al referirse al final de su vínculo con Luck Ra. Además, hizo referencia a que tenían “deseos de un futuro y etapas distintas”, una definición con la que buscó ponerle punto final a las especulaciones que habían comenzado alrededor de la pareja.

Ahora, la aparición de Tiago PZK en escena volvió a poner todos los reflectores sobre la artista. La información fue presentada en Puro Show, el programa de espectáculos de El Trece, donde Pochi Frisciotti, conocida en redes como Gossipeame, reveló que había recibido datos sobre una llamativa salida protagonizada por los dos cantantes.

“Lo que me cuentan es que hace pocos días, esta semana, se la vio a La Joaqui con Tiago PZK y las hijas de ella, caminando por la mañana en el Ecoparque. Hay rumores de que estarían juntos”, contó la panelista. Según su relato, ambos compartieron el paseo con absoluta tranquilidad y fueron reconocidos por una seguidora que se encontraba en el lugar.

La caminata tuvo además un episodio que llamó especialmente la atención. De acuerdo con lo contado en televisión, Tiago PZK habría ingresado junto a La Joaqui a un comercio de souvenirs y terminó comprándole un burro de recuerdo. “¿Saben lo que hizo él? Fueron a un lugar donde compran souvenirs y le compró un burro. Ellos cantan juntos, son amigos, pero me gusta esta pareja”, relató Pochi.

¿La Joaqui buscando un amor?

El regalo no pasó inadvertido debido a las bromas que suelen circular en redes alrededor de Luck Ra, quien en distintas ocasiones fue relacionado en tono de humor con el personaje del burro de Shrek. Por eso, el gesto de Tiago PZK rápidamente fue interpretado por algunos usuarios como una señal más dentro de las versiones sobre un supuesto romance.

Frisciotti, además, aseguró que contaba con una fotografía tomada por una seguidora como respaldo de la información. “Obvio que tengo pruebas. Una seguidora les sacó una foto y dijo que se los vio re copados juntos. Me gusta esta relación”, afirmó. También reconoció que al principio consideraba que solamente eran amigos, ya que La Joaqui y Tiago PZK tienen una relación profesional y compartieron trabajos musicales.

Sin embargo, la panelista sostuvo que las especulaciones aumentaron en las últimas horas por otros indicios que comenzaron a circular en redes. “Yo dije ‘son amigos’, pero en redes ya se está hablando de que son pareja. Se ve que ella está subiendo cosas en la casa de él y la gente que conoce esa casa lo identificó”, aseguró. Por ahora, ninguno de los dos confirmó públicamente un romance, aunque la llamativa salida volvió a instalar a La Joaqui en el centro de la escena.