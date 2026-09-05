Si estuviera vivo, Freddie Mercury habría celebrado este 5 de septiembre su cumpleaños número 80. Ocho décadas después de su nacimiento y casi 35 años después de su muerte, el líder de Queen sigue siendo una de las figuras más influyentes de la música popular, dueño de una voz irrepetible, una presencia escénica magnética y un repertorio que atraviesa generaciones.

Nacido como Farrokh Bulsara en Zanzíbar, actual Tanzania, en 1946, Mercury pasó parte de su infancia en la India antes de radicarse junto a su familia en Inglaterra tras la Revolución de Zanzíbar de 1964. Allí comenzó el camino que lo convertiría en una leyenda.

En 1970 formó Queen junto al guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon. Desde entonces, la banda revolucionó el rock con una propuesta que mezcló ópera, hard rock, pop y experimentación sonora. Mercury fue el autor de varios de sus mayores clásicos, entre ellos Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, Killer Queen, Love of My Life, Don't Stop Me Now y Crazy Little Thing Called Love.

Su capacidad para conectar con el público quedó inmortalizada en el histórico recital de Live Aid de 1985, considerado por muchos especialistas como una de las mejores actuaciones en vivo de todos los tiempos.

La única visita de Queen a la Argentina

El vínculo entre Freddie Mercury y el público argentino ocupa un lugar especial en la historia de Queen. La banda se presentó tres veces en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield, los días 28 de febrero y 1 y 8 de marzo de 1981.

El grupo llegó al país para presentar The Game, uno de los discos más exitosos de su carrera. En el último de aquellos conciertos protagonizó una escena que quedó grabada en la memoria colectiva: Diego Armando Maradona subió al escenario e intercambió camisetas con los músicos británicos en plena ovación del público.

En marzo de 1981, Queen invitó a Diego Maradona a subir al escenario al término de su último show en nuestro país - Foto: Archivo

El diagnóstico que mantuvo en secreto y su despedida

En abril de 1987, Mercury fue diagnosticado con VIH/SIDA. Fiel a su deseo de preservar la intimidad, mantuvo la noticia en reserva durante años y la compartió únicamente con su círculo más cercano.

A pesar del deterioro de su salud, continuó grabando música junto a Queen. Su última aparición pública ocurrió el 18 de febrero de 1990 durante la ceremonia de los Brit Awards.

La última aparición pública de Freddie Mercury, en los Brit Awards de 1990 - Foto: Archivo

El 23 de noviembre de 1991 confirmó públicamente que padecía la enfermedad. Apenas un día después, el 24 de noviembre, falleció a los 45 años por complicaciones derivadas del SIDA.

Su muerte conmocionó al mundo de la música y dio lugar a uno de los homenajes más recordados de la historia del rock: el Concierto Tributo a Freddie Mercury realizado en Wembley el 20 de abril de 1992, donde artistas de primer nivel interpretaron canciones de Queen ante una audiencia global. Entre los momentos más recordados figura la interpretación de Somebody to Love a cargo de George Michael.

Ese mismo año, la canción Barcelona, grabada junto a la soprano Montserrat Caballé, volvió a emocionar al mundo durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

Poco antes de su muerte, Freddie Mercury grabó junto a la cantante lírica Montserrat Caballé el tema "Barcelona" para los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 - Foto: Archivo

El emotivo homenaje de Queen y John Deacon en el día de su cumpleaños

Este 5 de septiembre, cuando Freddie Mercury habría cumplido 80 años, los perfiles oficiales de Queen lo recordaron con una fotografía en blanco y negro de una de sus presentaciones. Junto a la imagen publicaron las fechas de nacimiento y muerte del cantante acompañadas por un corazón negro, símbolo del recuerdo y la ausencia.

Sin embargo, el mensaje más conmovedor llegó de parte de John Deacon, histórico bajista de la banda y uno de los integrantes más reservados desde la muerte de Mercury.

"Le deseo a Freddie Mercury un feliz cumpleaños número 80. Gracias por toda la alegría, amor y música que trajiste a mi vida. Seguís inspirándome todos los días. Sos verdaderamente único y sé que sos una estrella que sigue brillando con fuerza allá arriba. Seguí brillando, Freddie. Te quiero siempre", escribió.

A ocho décadas de su nacimiento, Freddie Mercury sigue ocupando un lugar privilegiado en la cultura popular. Sus canciones continúan sonando en plataformas de streaming, películas, series y redes sociales, mientras nuevas generaciones descubren la obra de un artista que trascendió el tiempo y se convirtió en sinónimo de rock.