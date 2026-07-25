La convivencia en Gran Hermano 2026 volvió a quedar en el centro de la escena luego de que Alejandra Majluf sufriera un fuerte episodio de crisis emocional delante de varios de sus compañeros. La actriz, que ya estaba en el ojo de la tormenta por sus polémicos dichos sobre Daniela Celis, rompió en llanto y tuvo que ser contenida por Romina Uhrig en una escena que rápidamente se viralizó.

Las imágenes muestran a Alejandra Majluf abrazada a una almohada mientras lloraba desconsoladamente y repetía una y otra vez: “¡Ya pedí disculpas, ya pedí disculpas!”. El episodio ocurrió pocas horas después de la fuerte repercusión que generaron sus comentarios sobre el físico de Daniela Celis, situación que provocó un importante rechazo tanto dentro como fuera del reality.

En medio del tenso momento, varias participantes cuestionaron la actitud de la actriz. Yanina Zilli y Mariela Prieto, presentes durante la crisis, le reclamaron que dejara de intentar manipular la situación, una intervención que terminó aumentando todavía más el nivel de angustia de Majluf.

La participante atraviesa días decisivos, ya que se encuentra en placa de nominación y este lunes podría abandonar Gran Hermano 2026 por decisión del público. Sin embargo, el delicado cuadro emocional que mostró en las últimas horas encendió las alarmas dentro del programa.

Según trascendió, la producción del ciclo junto a un equipo médico estaría siguiendo de cerca la evolución de Alejandra Majluf para determinar si está en condiciones de continuar dentro de la competencia o si, por el contrario, resulta conveniente una salida anticipada para resguardar su bienestar.

El conflicto comenzó cuando Majluf realizó un comentario sobre el aspecto físico de Daniela Celis, al recordar que “era gordita”, una frase que fue ampliamente cuestionada por sus compañeros y por los seguidores del reality. La repercusión fue inmediata y derivó en un fuerte aislamiento dentro de la casa.

Caos en la casa de Gran Hermano

Tras el escándalo, la actriz intentó reparar el daño con un pedido de disculpas frente a las cámaras. “Hice un comentario muy inapropiado sobre el cuerpo de una de las participantes, que es una bomba, pero lo hice para halagar a otra. Quise hacer algo que no está nada bien y este es un buen momento para pedir disculpas porque yo siempre digo que hay que ser impecable con las palabras”, expresó.

Además, reconoció el difícil momento personal que atraviesa dentro del juego: “Toda la casa se me vino encima, es muy duro. Yo me quiero ir. Este es un buen momento, aunque estoy en placa, para que la gente, si quiere, me saque. Yo no soy mala. A mí me importa mucho lo que está pasando afuera, tengo una hija”. Ahora, la continuidad de Alejandra Majluf en Gran Hermano 2026 quedó envuelta en incertidumbre mientras crece la expectativa por la decisión que se tome en las próximas horas.